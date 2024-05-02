Велосипедист попал под фуру и чудом остался жив
Фура сбила велосипедиста на 3-м км автодороги A-134 под Воронежем
Фура Volvo с полуприцепом сбила 34-летнего велосипедиста на 3-м км автодороги A-134 в Рамонском районе. По предварительной информации, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию до велосипеда, двигавшегося впереди в попутном направлении. Велосипедиста госпитализировали, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 1 мая.
Авария произошла 30 апреля в 17:55. Большегрузом управлял 29-летний житель Белгородской области. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента.
Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области
Фото:МВД Медиа
02.05.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0