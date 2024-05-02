#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Acura ZDX 2024
2 мая
На рынок выходит новый кроссовер от премиального суббренда — что с ценами?
Японская Acura анонсировала старт продаж...
Поездка на такси может быть опасной: эксперты рассказали, как повысить безопасность
2 мая
Поездка на такси может быть опасной: эксперты рассказали, как повысить безопасность
Эксперт назвала условие для обновления...
Производитель из Китая почти в 3 раза увеличил за год продажи автомобилей в РФ
2 мая
Производитель из Китая почти в 3 раза увеличил за год продажи автомобилей в РФ
Автостат: в топ-3 самых популярных Geely в РФ...

Велосипедист попал под фуру и чудом остался жив

Фура сбила велосипедиста на 3-м км автодороги A-134 под Воронежем

Фура Volvo с полуприцепом сбила 34-летнего велосипедиста на 3-м км автодороги A-134 в Рамонском районе. По предварительной информации, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию до велосипеда, двигавшегося впереди в попутном направлении. Велосипедиста госпитализировали, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 1 мая.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Семейный автомобиль не дороже 2 млн рублей – 6 беспроигрышных вариантов

Авария произошла 30 апреля в 17:55. Большегрузом управлял 29-летний житель Белгородской области. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
02.05.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0