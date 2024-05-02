Акции Aston Martin упали сразу на 14% — что случилось?

Британский производитель Aston Martin терпит убытки на фоне падения продаж

Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin терпит убытки: по итогам первого квартала 2024 года сумма убытка до вычета налогов составила 138,8 млн евро (13,6 млрд рублей по актуальному курсу). Это на 87% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант».

После обнародования этих показателей акции компании рухнули сразу на 14%, это самый низкий уровень с ноября 2022 года. Отмечается, что продажи автопроизводителя в первом квартале текущего года составили 945 спортивных автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года этот показатель ниже на 26%. Но на фоне роста цен на автомобильном рынке (в среднем на 19%) выручка упала только на 10%, составив 267,7 млн евро (примерно 26,2 млрд рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

По прогнозам руководства Aston Martin, они ожидают во втором квартале текущего года такие же результаты, как и в начале года. При этом топ-менеджмент возлагает большие надежды на четыре новые модели, запуск которых состоится уже в самые ближайшие месяцы. По мнению руководителей компании, благодаря запуску сразу четырех новинок показатели продаж должны увеличиться во втором полугодии.

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Источник: kommersant.ru