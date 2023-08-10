Подорожание такси не приведет к снижению спроса. И вот почему

Цены в такси определяют не люди, а нейромашина

Рекордное повышение стоимости услуг такси не приведет к снижению спроса, считает автоэксперт Дмитрий Попов.

Просто стоимость поездки определяется не людьми, а специальной нейромашиной, которая устанавливает цену в зависимости от многих параметров: величины спроса на поездки, условий и т.д.

«Машин становится меньше, народ выходит из бизнеса. В конце прошлого года в России приняли новый закон о такси, который вводит определенные ограничения для таксопарков, в том числе обязывает таксистов работать по лицензии. Увеличиваются затраты, издержки на обслуживание машин, поэтому и цены растут», – объяснил Попов.

С начала года стоимость поездки на такси в российских регионах выросла примерно на четверть, в Москве – на 40%.

Еще недавно цена на услугу была очень низкой, и люди вызывали такси по любому поводу. Цена выросла, но это людей не отпугивает.

Эксперт считает, что государство должно следить за ценами и не допускать, чтобы дешевизна перевозок отражалась на заработке таксистов. Когда для того, чтобы нормально заработать, им приходится перерабатывать.

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Источник: РИАМО

Фото: Александр Манзюк/ТАСС