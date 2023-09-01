С сегодняшнего дня для таксистов введены новые правила

Базовый закон, регулирующий работу такси в России, вступил в силу 1 сентября.

Новый закон о такси регулирует работу перевозчиков по ряду направлений.

Автомобиль

Вводятся требования к внешнему виду машины: на кузове цветографическая схема, на крыше - фонарь оранжевого цвета. Цветовая гамма кузова должна соответствовать общим требованиям, установленным субъектом РФ.

В салоне такси теперь размещается информация о водителе - фамилия, имя, отчество, госномер машины вместе с наименованием перевозчика, номером записи в региональном реестре такси и разрешением на перевозки и сроками его действия.

Водители

Таксистов обяжут соблюдать режим труда и отдыха: им разрешено работать максимум 12 часов в сутки и не более 40 часов в неделю.

Они обязаны заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, ИП или регистрироваться в качестве самозанятых. Самозанятые самостоятельно заключают договоры с агрегаторами.

В такси не разрешено работать, если есть непогашенная судимость по тяжелым уголовным статьям, три и более неоплаченных штрафа за нарушение ПДД и не пройдена аттестация на знание города.

Агрегаторы

Агрегаторы в законе теперь именуются «службой заказа легкового такси». Их обязали проверять водителей по реестрам, следить за тем, чтобы заказы передавались только квалифицированным сотрудникам из штата перевозчика или водителям с действующим разрешением на работу.

Закон дает право перевозчикам разрабатывать тарифы с учетом времени суток, дней недели, класса комфортности и других условий, при этом тарифная политика может регулироваться в договоре с агрегатором.

Базы данных

Появляются три региональных реестра такси - региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, региональный реестр легковых такси, а также федеральная государственная информационная система (ФГИС) легковых такси.

Последняя обеспечит сбор, обработку, систематизацию, хранение сведений всех трех реестров.

Доступ к базам данных регуляторов теперь получит ФСБ.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Фото: Unsplash