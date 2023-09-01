С сегодняшнего дня для таксистов введены новые правила
Новый закон о такси регулирует работу перевозчиков по ряду направлений.
Автомобиль
Вводятся требования к внешнему виду машины: на кузове цветографическая схема, на крыше - фонарь оранжевого цвета. Цветовая гамма кузова должна соответствовать общим требованиям, установленным субъектом РФ.
В салоне такси теперь размещается информация о водителе - фамилия, имя, отчество, госномер машины вместе с наименованием перевозчика, номером записи в региональном реестре такси и разрешением на перевозки и сроками его действия.
Водители
Таксистов обяжут соблюдать режим труда и отдыха: им разрешено работать максимум 12 часов в сутки и не более 40 часов в неделю.
Они обязаны заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, ИП или регистрироваться в качестве самозанятых. Самозанятые самостоятельно заключают договоры с агрегаторами.
В такси не разрешено работать, если есть непогашенная судимость по тяжелым уголовным статьям, три и более неоплаченных штрафа за нарушение ПДД и не пройдена аттестация на знание города.
Агрегаторы
Агрегаторы в законе теперь именуются «службой заказа легкового такси». Их обязали проверять водителей по реестрам, следить за тем, чтобы заказы передавались только квалифицированным сотрудникам из штата перевозчика или водителям с действующим разрешением на работу.
Закон дает право перевозчикам разрабатывать тарифы с учетом времени суток, дней недели, класса комфортности и других условий, при этом тарифная политика может регулироваться в договоре с агрегатором.
Базы данных
Появляются три региональных реестра такси - региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, региональный реестр легковых такси, а также федеральная государственная информационная система (ФГИС) легковых такси.
Последняя обеспечит сбор, обработку, систематизацию, хранение сведений всех трех реестров.
Доступ к базам данных регуляторов теперь получит ФСБ.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: ТАСС
Фото: Unsplash
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен