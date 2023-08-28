Местные законы: в Костроме запретили такси желтого и синего цвета
С 1 сентября вступает в силу новый закон о такси, который усложнит жизнь водителям, но в Костромской области решили пойти еще дальше и с 1 января прошлого года ввели обязательную цветовую гамму для машин такси — белый и черный. Другие цвета запрещены. Но если раньше это условие не всегда соблюдали, то с 1 сентября оно станет обязательным для всех.
Местные власти считают, что ограниченная цветовая гамма повысит безопасность на дорогах и сократит количество аварий.
«Чтобы человек, когда садится в машину, понимал, что машина, кроме того, что она должна иметь разрешение, она именно белого или черного цвета», — отметил заместитель директора регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Сергей Буча.
По его словам, когда закон о цветовой гамме вступил в силу, количество аварий снизилось в три раза. Хотя официальной статистики на этот счет нет. Почему остановились на белом и черном, объяснение простое – это самые распространенные и дешевые цвета.
Комментарий эксперта
Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов:
«Подобные «цветовые» ограничения должны быть обоснованы и четко аргументированы. Но не утверждениями на уровне «верьте, ибо так оно и есть», а прозрачными и понятными результатами соответствующих исследований.
Иначе с потолка взятые запреты усложнят жизнь таксистам, а, значит, и нам – пассажирам.
Направлю обращение в ГИБДД с запросом на проверку статистики – действительно ли наблюдается ощутимая зависимость количества ДТП от цвета автомобиля?
Вообще-то, цветная аварийность зависит не от машины. Если водитель на линии синий, вероятность ДТП стремится к 100%. Вот о чем думать нужно».
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Источник: Kostroma.Todey
Фото: Unsplash, Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
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