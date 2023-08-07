Нам пообещали, что вступление в силу нового закона о такси пройдет «мягко»

Завершил работу XI Международный Евразийский форум «Такси», где было сделано несколько важных заявлений

В Международном Евразийском форуме «Такси» приняло участие более 1500 человек из 64 регионов России. Такого ажиотажа не было никогда, и он вызван вступающим в силу с 1 сентября новым законом о такси № 580.

Закон вносит коррективы в работу рынка, и многие не без оснований опасаются, что после его вступления резко подскочат цены на поездки, и сервис перестанет быть таким доступным как раньше. Кроме того, многие перевозчики снова уйдут в тень.

Участвующие в Форуме представители власти заверили участников, что этот процесс пройдет максимально плавно и потрясений в отрасли не будет.

Вступающий в силу закон направлен на то, чтобы сделать сферу такси более безопасной для пассажиров, а также вывести из тени нелегальных перевозчиков. Закон уточняет статус самозанятого, дает право регионам устанавливать минимальные размеры тарифов перевозок и ограничивать время работы такси на территории вокзалов, аэропортов и железнодорожных станций за исключением специально отведенных мест.

Кроме того, с сентября 2023 года в каждом субъекте должны начать действовать реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа.

ФГИС «Такси» интегрирует в реестры всех участников, что сделает отрасль прозрачнее и повысит контроль за перевозчиками.

Использование ФГИС «Такси» повысит качество услуг, снизит количества ДТП, усилит легализацию такси и снизит затраты регионов, сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

Замдиректора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко отметил, что с 1 сентября для таксомоторной отрасли ничего глобально не изменится, потому что «новых требований к перевозчику закон не подразумевает». Кроме того, еще не выстроена система организации наказаний за нарушения, а это произойдет еще нескоро.

Итогом работы МЕФТ станет общественная резолюция с предложениями по совершенствованию механизмов регулирования отрасли, которая будет передана в Госдуму.

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Источник: МЕФТ

Фото: МЕФТ, Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"