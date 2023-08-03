В Москве открылся форум «Такси»

В МЭФТ принимают участие более 1500 человек из большинства регионов России

В Центре международной торговли стартовал XI Международный Евразийский форум «Такси».

XI МЕФТ начал свою работу за 27 дней до вступления в силу нового закона о такси. Поэтому в центре внимания положения нового закона и адаптация рынка к изменившимся законодательным экономическим условиям.

Вопросы развития отрасли собрались обсудить представители федеральных и региональных органов власти, агрегаторов, перевозчиков и общественности. Всего на площадку форума прибыло более 1500 участников из 65 регионов страны и дружественных стран – представители более чем 500 автопарков.

На пленарном заседании «Трансформация таксомоторной отрасли: как адаптироваться и использовать возможности нового времени» гости обсудили работу Федеральной государственной информационной системы «Такси».

С сентября 2023 года в каждом субъекте должны начать действовать три реестра: перевозчиков, легковых такси и служб заказа. Все участники рынка должны быть внесены в эти реестры. ФГИС «Такси» объединит 20 млн граждан и 453 тыс. легковых такси, повысит прозрачность отрасли и контроль за ней.

На мероприятии поднимались вопросы совершенствования организации рынка труда в сфере такси, технологического обеспечения таксомоторных перевозок, минимизации рисков для отрасли и др.

По итогам работы МЕФТ примут резолюцию с предложениями по совершенствованию отрасли, которую направят в Госдуму, Минтранс и другие профильные ведомства.

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Организатором Форума выступает Общественный институт развития такси и городской мобильности АНО «МЕФТ». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Москвы, Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, МВД России и других профильных органов власти.

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Источник, фото: пресс-служба XI МЕФТ