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С 1 сентября начнет работать информационная госсистема легкового такси

Это должно повысить безопасность легковых перевозок.

За РулемСтраховые выплаты пассажирам такси вырастут в четыре раза

Федеральная государственная информационная система легкового такси начнет работу с 1 сентября текущего года, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Пересмотр правового регулирования перевозок легковым транспортом пассажиров и багажа произошел впервые за 20 лет. Государство будет более тщательно контролировать эту сферу автоперевозок.

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Система ФГИС Такси будет реализована на единой цифровой платформе Гостех и охватит более 20 млн граждан и свыше 453 тысяч легковых такси.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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