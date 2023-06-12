Москвичи уже в такси

В таксопарки уже поставили более полутысячи машин.

Кроссоверы Москвич 3 уже начали поступать в такси. 560 машин поставлено дилерам для московских таксопарков-партнеров «Яндекс такси», 200 из них уже оснащены для такси и работают на улицах города.

Всего контракт рассчитан на поставку в такси и каршеринг пяти тысяч автомобилей, две тысячи из которых электрические.

Дептранс Москвы отмечает, что второй ряд сидений Москвича предлагает много места для ног пассажиров, удобный подлокотник и USB-порты для зарядки гаджетов.

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Источник: Дептранс Москвы/Telegram

Фото: Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы