Москвичи уже в такси
В таксопарки уже поставили более полутысячи машин.
Кроссоверы Москвич 3 уже начали поступать в такси. 560 машин поставлено дилерам для московских таксопарков-партнеров «Яндекс такси», 200 из них уже оснащены для такси и работают на улицах города.
Всего контракт рассчитан на поставку в такси и каршеринг пяти тысяч автомобилей, две тысячи из которых электрические.
Дептранс Москвы отмечает, что второй ряд сидений Москвича предлагает много места для ног пассажиров, удобный подлокотник и USB-порты для зарядки гаджетов.
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Источник: Дептранс Москвы/Telegram
Фото: Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы
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