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В таксопарки уже поставили более полутысячи...

Москвичи уже в такси

В таксопарки уже поставили более полутысячи машин.

За РулемТаксистам перерабатывать не дадут

Кроссоверы Москвич 3 уже начали поступать в такси. 560 машин поставлено дилерам для московских таксопарков-партнеров «Яндекс такси», 200 из них уже оснащены для такси и работают на улицах города.

Всего контракт рассчитан на поставку в такси и каршеринг пяти тысяч автомобилей, две тысячи из которых электрические.

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Дептранс Москвы отмечает, что второй ряд сидений Москвича предлагает много места для ног пассажиров, удобный подлокотник и USB-порты для зарядки гаджетов.

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Источник: Дептранс Москвы/Telegram

Фото: Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы

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