Lada X-Cross 5: производство уже идет
Официальный старт производства еще впереди.
Сборка нового кроссовера Lada X-Cross 5 (копия FAW Bestune T77 с эмблемой Lada) в Санкт-Петербурге уже ведется, и в распоряжении сообщества «Тольятти» оказалось фото нескольких машин.
Как утверждает автор поста, эта партия машин отправится на двухнедельный тест-драйв. Вероятно, имеется в виду презентация для журналистов, через которую совсем недавно прошла Веста.
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Lada X-Cross 5 оснащается турбомотором объемом 1,5 л, который в китайском варианте развивает 160 л.с., а в нашем, вероятно, будет дефорсирован до 150, чтобы попасть в более выгодную налоговую категорию. КПП – 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатый «робот».
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Источник: Российская газета
Фото: Тольятти/Вконтакте
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