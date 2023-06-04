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Lada X-Cross 5: производство уже идет

Официальный старт производства еще впереди.

За РулемВ Россию завезли крайне интересный внедорожник

Сборка нового кроссовера Lada X-Cross 5 (копия FAW Bestune T77 с эмблемой Lada) в Санкт-Петербурге уже ведется, и в распоряжении сообщества «Тольятти» оказалось фото нескольких машин.

Как утверждает автор поста, эта партия машин отправится на двухнедельный тест-драйв. Вероятно, имеется в виду презентация для журналистов, через которую совсем недавно прошла Веста.

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Lada X-Cross 5 оснащается турбомотором объемом 1,5 л, который в китайском варианте развивает 160 л.с., а в нашем, вероятно, будет дефорсирован до 150, чтобы попасть в более выгодную налоговую категорию. КПП – 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатый «робот».

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Источник: Российская газета

Фото: Тольятти/Вконтакте

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