Стало известно, во сколько обойдется страховка на новую Весту

Разброс цен немаленький.

Страховщики рассказали, сколько будет стоить ОСАГО для ожидаемой новинки от АВТОВАЗа.

Застраховать Lada Vesta NG с базовым мотором на 90 л.с. будет стоить минимум 5632 рубля в в Страховой Доме ВСК. За машину со 106-сильным двигателем надо будет отдать уже 6144 рубля.

«Альфа Страхование» готово предложить полис за 7535 рублей 30-летнему водителю со стажем 5 лет и использованием машины в Москве. На базовый двигатель обещают снизить цифру на 10%.

«Газпром Автолизинг» озвучивает общие цены на машины категории B без прицепа и не для такси от 9 861 рублей (до 50 л.с.) до 26 296 рублей (более 150 л.с.).

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Российская газета

Фото: «За рулем»