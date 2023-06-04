Стало известно, во сколько обойдется страховка на новую Весту
Разброс цен немаленький.
Страховщики рассказали, сколько будет стоить ОСАГО для ожидаемой новинки от АВТОВАЗа.
Застраховать Lada Vesta NG с базовым мотором на 90 л.с. будет стоить минимум 5632 рубля в в Страховой Доме ВСК. За машину со 106-сильным двигателем надо будет отдать уже 6144 рубля.
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«Альфа Страхование» готово предложить полис за 7535 рублей 30-летнему водителю со стажем 5 лет и использованием машины в Москве. На базовый двигатель обещают снизить цифру на 10%.
«Газпром Автолизинг» озвучивает общие цены на машины категории B без прицепа и не для такси от 9 861 рублей (до 50 л.с.) до 26 296 рублей (более 150 л.с.).
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Источник: Российская газета
Фото: «За рулем»
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