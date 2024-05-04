Volkswagen обвинил автодилера в «испорченном» логотипе

VW подал в суд на автодилера за копирование и нарушение прав на товарный знак

Volkswagen подал иск против техасского продавца подержанных автомобилей VDubs Only из Далласа, который владеет торговой маркой V-Dub. Автоконцерн утверждает, что дилер размывает его права.

VW также обвинил компанию в использовании «незаконной» версии своей эмблемы.

Помимо обвинений дилерского центра в «несанкционированном присвоении» торговых марок, Volkswagen не согласен с тем, что в ДЦ заявляют, что являются «специалистами по VW и Audi».

В иске утверждается, что один из логотипов дилера является «уродливой» версией эмблемы VW. Сходство довольно очевидно: круглый логотип имеет белую букву V вверху и синий фон.

Логотип VDubs Only

Но при этом неясно, какое решение вынесет суд, ведь всем понятно, что это не оригинальный логотип Фольксвагена.

В иске утверждается, что использование знаков Volkswagen «вероятно, заставит потенциальных покупателей продуктов и услуг ответчика, а также широкую общественность поверить, что продукты и услуги ответчика связаны, авторизованы, спонсируются или одобряются Фольксвагеном».

Сравнение логотипов Volkswagen и VDubs Only

Volkswagen добивается принятия постоянного запрета, запрещающего дилерскому центру использовать эти знаки. Автопроизводитель также требует возмещения услуг адвокатов, а также передачи ему доменных имен vdubsonly.com и vdubsonlydallas.com.

Компания утверждает, что дилер проигнорировал ее письма о прекращении и воздержании от использования, и его поведение является «намеренно мошенническим, злонамеренным, умышленным и бессмысленным».

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Источник: Carscoops