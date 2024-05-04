Власти Таиланда ищут способы возобновить прямые авиаперелеты для туристов РФ

Власти Таиланда намерены восстановить авиасообщение с Россией в 2024 году

Власти Таиланда совместно с авиакомпаниями намерены возобновить прямые рейсы в Россию, приостановленные в марте 2020 года на фоне пандемии. Об этих планах корреспонденту ТАСС сообщил генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Он уточнил, что и власти, и авиаперевозчики, включая национальную компанию Thai Airways, вовлечены в процесс поиска возможных вариантов для упрощения перелетов между обеими странами. В качестве основной проблемы называются возможные санкции Запада.

«Но текущая практика показывает, что многие страны готовы пойти по своему пути, не обращая внимание на попытки влияния извне. Если такие прямые полеты будут восстановлены, это сделает Таиланд еще более доступным и удобным направлением для российских туристов, что, в свою очередь, может способствовать увеличению туристического потока и разнообразию предложений для поездок», — подчеркнул представитель туроператора.

Комментируя высокий туристический сезон в Таиланде, Снетков отметил, что регулярные рейсы Аэрофлота охватывают многие регионы РФ, благодаря этому россияне могут добраться до таиландских курортов с наименьшими затратами.

Согласно данным министерства туризма и спорта Таиланда, за 2023 год и шесть месяцев текущего года Таиланд посетили более 1,1 млн граждан РФ. Ранее в управлении страны по туризму сообщили, что в 2024 году Таиланд рассчитывает принять 1,6 млн российских туристов.

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Источник: ТАСС