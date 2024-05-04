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Власти Таиланда ищут способы возобновить прямые авиаперелеты для туристов РФ

Власти Таиланда намерены восстановить авиасообщение с Россией в 2024 году

Власти Таиланда совместно с авиакомпаниями намерены возобновить прямые рейсы в Россию, приостановленные в марте 2020 года на фоне пандемии. Об этих планах корреспонденту ТАСС сообщил генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Он уточнил, что и власти, и авиаперевозчики, включая национальную компанию Thai Airways, вовлечены в процесс поиска возможных вариантов для упрощения перелетов между обеими странами. В качестве основной проблемы называются возможные санкции Запада.

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«Но текущая практика показывает, что многие страны готовы пойти по своему пути, не обращая внимание на попытки влияния извне. Если такие прямые полеты будут восстановлены, это сделает Таиланд еще более доступным и удобным направлением для российских туристов, что, в свою очередь, может способствовать увеличению туристического потока и разнообразию предложений для поездок», — подчеркнул представитель туроператора.

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Комментируя высокий туристический сезон в Таиланде, Снетков отметил, что регулярные рейсы Аэрофлота охватывают многие регионы РФ, благодаря этому россияне могут добраться до таиландских курортов с наименьшими затратами.

Согласно данным министерства туризма и спорта Таиланда, за 2023 год и шесть месяцев текущего года Таиланд посетили более 1,1 млн граждан РФ. Ранее в управлении страны по туризму сообщили, что в 2024 году Таиланд рассчитывает принять 1,6 млн российских туристов.

Источник: ТАСС

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
04.05.2024
Фото:Unsplash
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