Узнали? Да, это IFA Multicar! Рассказываем, откуда взялась эта машина

Блогер рассказал историю появления популярного в СССР грузовика IFA Multicar

Эти забавные, вызывающие улыбку компактные грузовики помнит каждый советский мальчишка 1980-х. Коммунальный IFA Multicar – какую только работу ни приходилось ему выполнять, и ведь все было по силам! А история появления этой машинки крайне удивительная. Заметьте, всё, что описано абзацем ниже – это одно и то же предприятие, только на разных отрезках времени...

IFA Multicar

Созданная в 1920 году небольшая мастерская по сборке сельхозтехники, затем – крупное довоенное предприятие со штатом в четыре сотни сотрудников, позже – попавший под пяту Вермахта завод, клепающий военную продукцию, и, наконец, национализированная после войны компания, вернувшаяся к изначальному профилю и случайно (!) породившая совершенно уникальную машину.

В 1951 году на одном из предприятий компании сугубо для внутренних нужд была изготовлена грузовая повозка с дизелем. У нее даже кабины не было – оператор размещался на небольшой подножке в носовой части – для развоза грузов между цехами этого было более чем достаточно... Тут впору снимать фильм «IFA Multicar. Начало» – собственно, предлагающееся вашему вниманию видео отлично выполняет эту роль. Смотрим!

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Источник: AUTO VIDEO