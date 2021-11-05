Новый закон о такси: 5 важных изменений

Станут ли безопаснее наши дороги?

На федеральном портале нормативных правовых актов прошло общественное обсуждение нового законопроекта о такси. Старый закон безнадежно устарел, но что прописано в новом?

1. Легализация агрегаторов

Это изменение назрело давно. Дело в том, что мобильные приложения, через которые мы привыкли заказывать такси, а так делает более 80% пассажиров, были вне рамок закона. Само понятие «агрегатор» отсутствовало, что порождало многочисленные конфликты, как правило, заканчивавшиеся судами. Теперь в законе появляется юридическое определение «служба заказа легкового такси», у таких посредников появляются права и обязанности.

2. Самозанятые смогут получать разрешение на перевозку пассажиров

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В текущем законе право на перевозку пассажиров и багажа легковым транспортом есть только у юридических лиц (так называемых «таксопарков») и у индивидуальных предпринимателей. Однако в последнее время стала широко распространена так называемая «аренда» автомобиля с разрешением на таксомоторную деятельность. Любой желающий, имеющий водительское удостоверение и стаж более трех лет, может взять в аренду автомобиль с шашечками и возить пассажиров.

В условиях безналичных платежей возник вопрос — а как платить водителю за услугу, которую он оказал, из безналичных денег? В результате возникли и широко распространились «схемы» по выплатам водителям, к которым сразу появились вопросы у налоговой службы. В некоторых регионах водителям не повезло: их официально попросили выплатить налоги с полученных средств. Данная поправка устраняет необходимость в «серых» схемах выплат.

Работать самозанятые таксисты смогут только через «агрегатора». Для перевозки пассажиров потребуется заключить договор с посредником, и принимать заказы можно будет только через те службы заказа легкового такси, с которыми у водителя-самозанятого заключены прямые договоры. Брать пассажиров «от бордюра» самозанятые не смогут.

3. В качестве таксометра будет можно использовать мобильное приложение

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Сейчас таксометр юридически является отдельным измерительным прибором, который должен обладать определенными характеристиками и документами. Но сложившаяся практика показывает, что подавляющее большинство таксистов используют специальное мобильное приложение для расчета стоимости поездки, это удобно и не требует значительных затрат денежных средств. Узаконивание такого способа давно назрело и явно не вызовет возражений у водителей и пассажиров.

4. Разрешение на перевозку нельзя будет передавать третьим лицам

Очень важный пункт нового закона о такси, так как по сути он прикрывает схему с «левой» арендой автомобилей с шашечками. Если сейчас разрешение может быть оформлено на ООО «Ромашка», а за рулем может находиться человек, который к этой организации не имеет никакого отношения, то после принятия законопроекта такое будет невозможно. Разрешение на перевозку пассажиров в новой концепции должно быть оформлено на того, кто эти услуги оказывает — и никак иначе.

5. Оказывать услуги такси без полиса ОСАГО с пометкой «такси» станет невозможным

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Сейчас значительная часть таксистов перевозит пассажиров либо вообще без полиса ОСАГО, либо с полисом, оформленным, как на обычный автомобиль, используемый для личных целей. До тех пор, пока всё хорошо, ни у кого не возникает вопросов. Но если происходит ДТП, после которого выясняется, что полиса не было или он был оформлен с нарушениями, пострадавшие пассажиры и другие участники движения вдруг обнаруживают, что компенсацию по страховке им могут не выплатить.

Иногда удается получить компенсацию через суд, но когда полиса нет совсем, приходится судиться непосредственно с причинителем вреда, то есть с водителем, а у него, как правило, денег или другого имущества не оказывается, в такси идут работать не от хорошей жизни. В итоге пострадавший пассажир остается в буквальном смысле ни с чем. В новой версии закона разрешение на такси будет приостанавливаться или даже аннулироваться, если у таксиста нет соответствующего полиса ОСАГО.

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Спорные моменты

Таксистов хотят обязать устанавливать за свой счет устройство контроля за вниманием и усталостью.

Таксисты будут недовольны — они и так мало зарабатывают.

Работать в такси не дадут тем водителям, которых лишали права управления за нарушения ПДД или если они подвергались административному аресту.

Таким водителям разрешат работать в такси лишь спустя год после дня возврата прав.

Если водитель такси слишком часто нарушает правила дорожного движения, разрешение могут аннулировать.

При трех неоплаченных вовремя штрафах — тоже аннулирование разрешения.

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