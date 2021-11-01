6 важных изменений для водителей в ноябре 2021

Электронные «письма счастья» только через портал госуслуг, новый ГОСТ по отзывным кампаниям, законопроекты, касающиеся техосмотра и работы в такси.

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Последний осенний месяц вступил в свои права, поэтому мы напомним, что ждет российских автовладельцев в ноябре.

1. «Почта России» не будет рассылать электронные «письма счастья»

С 1 ноября сервис «Почты России» zakaznoe.pochta.ru перестал информировать автовладельцев о штрафах за нарушение ПДД в электронном виде. То есть с 1 ноября «письма счастья» перестанут приходить в личный кабинет пользователя сервиса «Почты России» — теперь их в электронной форме будут рассылать только через портал «Госуслуги Авто». Прекращение информирования автовладельцев связано со вступлением в силу постановления Правительства № 947, согласно которому все штрафы в электронной форме должны доставляться и вручаться исключительно через портал госуслуг.

Постановления в бумажном виде почта продолжит направлять, в частности, если пользователь не зарегистрирован на портале госуслуг либо он отказался получать штрафы в электронном виде, а также если электронное сообщение не открывали более семи дней.

2. Отмена техосмотра (рассмотрение законопроекта)

Законопроект об отмене обязательного техосмотра для водителей-физлиц Госдума рассмотрит и примет во всех чтениях в первой половине ноября.

Если это случится (с большой долей вероятности), владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут проходить техосмотр лишь при постановке на учет — при смене собственника и только в случае, если транспортное средство старше четырех лет.

3. Ограничения при работе в такси (рассмотрение законопроекта)

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Гражданам с судимостью хотят запретить работать в такси — соответствующий законопроект Госдума также рассмотрит в ноябре. Речь идет не обо всех судимостях, а только за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за убийство, изнасилование или грабеж.

Ограничение на работу коснется и водителей общественного транспорта.

В случае принятия изменений уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

4. Новый ГОСТ для проведения отзывных кампаний

С 30 ноября 2021 года вступает в силу новый ГОСТ 34725–2021 «Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов» от Росстандарта и ФГУП «НАМИ» по правилам проведения отзывных кампаний автомобилей с дефектами.

Разработанный стандарт установил общие требования и терминологию в отношении процедур отзыва продукции автомобилестроения. Согласно ему, объявление отзыва предусмотрено: при несоответствии продукции установленным законодательным требованиям; на основании оценки риска, связанного с ее использованием. Одной из причин появления такого стандарта стало нежелание автопроизводителей проводить официальные отзывы. Считается, что автовладельцы от нововведения только выиграют.

Последние два пункта касаются водителей в Москве.

5. ГИБДД усилит проверки на дорогах

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Госавтоинспекция Москвы ранее напомнила водителям в своем telegram-канале, что нерабочие дни не являются поводом для нетрезвого вождения. ГИБДД уделит особое внимание проверкам на трезвость на дорогах Москвы.

6. Бесплатная парковка

Большую часть нерабочей недели, которая объявлена в Москве с 28 октября по 7 ноября, городские парковки останутся платными. Бесплатными они будут только в воскресенье и праздничные дни с 4 по 6 ноября в честь Дня народного единства. То есть в этом случае для водителей ничего не меняется — парковка будет бесплатной в воскресенье и официальные праздничные дни. Однако 7 ноября на парковках будет действовать воскресный тариф — бесплатно, кроме тех улиц, где установлен тариф 380 рублей/час.

Автовладельцам напомнили о необходимости заплатить налог. Сделать это нужно до 1 декабря.

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Фото: Владимир Гердо/ТАСС