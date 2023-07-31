Таксисты просят не заставлять их пересаживаться на российские авто

Замена автопарка отечественными машинами неминуемо приведет к росту цен на услуги такси и каршеринга.

Таксисты обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть требование к компаниям, занимающимся бизнесом в сегменте пассажирских перевозок легковым транспортом, об обязательной покупке автомобилей отечественной сборки. По мнению ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ), такая принудительная локализация машин для такси и каршеринга приведет к резкому росту цен на эти услуги. В письме отмечается, что в стране сейчас явный дефицит таких машин, а цены на них за последнее время существенно возросли.

«Нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству», — говорится в обращении.

По оценкам экспертов, сейчас для обновления автопарка закупается не более 50 тыс. автомобилей в год, при этом потребность – порядка 200 тыс. автомобилей.

Ранее правительству России было дано поручение к 1 августа разработать требования по локализации машин такси и каршеринга «с учетом возможного объема их производства отечественными автозаводами».

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Источник: Ведомости

Фото: Unsplash