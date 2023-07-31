Таксисты просят не заставлять их пересаживаться на российские авто
Таксисты обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть требование к компаниям, занимающимся бизнесом в сегменте пассажирских перевозок легковым транспортом, об обязательной покупке автомобилей отечественной сборки. По мнению ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ), такая принудительная локализация машин для такси и каршеринга приведет к резкому росту цен на эти услуги. В письме отмечается, что в стране сейчас явный дефицит таких машин, а цены на них за последнее время существенно возросли.
«Нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству», — говорится в обращении.
По оценкам экспертов, сейчас для обновления автопарка закупается не более 50 тыс. автомобилей в год, при этом потребность – порядка 200 тыс. автомобилей.
Ранее правительству России было дано поручение к 1 августа разработать требования по локализации машин такси и каршеринга «с учетом возможного объема их производства отечественными автозаводами».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Ведомости
Фото: Unsplash
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен