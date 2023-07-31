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Таксисты просят не заставлять их пересаживаться на российские автоТаксисты просят не заставлять их пересаживаться на российские авто
Замена автопарка отечественными машинами...

Таксисты просят не заставлять их пересаживаться на российские авто

Замена автопарка отечественными машинами неминуемо приведет к росту цен на услуги такси и каршеринга.

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Таксисты обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть требование к компаниям, занимающимся бизнесом в сегменте пассажирских перевозок легковым транспортом, об обязательной покупке автомобилей отечественной сборки. По мнению ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ), такая принудительная локализация машин для такси и каршеринга приведет к резкому росту цен на эти услуги. В письме отмечается, что в стране сейчас явный дефицит таких машин, а цены на них за последнее время существенно возросли.

«Нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству», — говорится в обращении.
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По оценкам экспертов, сейчас для обновления автопарка закупается не более 50 тыс. автомобилей в год, при этом потребность – порядка 200 тыс. автомобилей.

Ранее правительству России было дано поручение к 1 августа разработать требования по локализации машин такси и каршеринга «с учетом возможного объема их производства отечественными автозаводами».

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Источник: Ведомости

Фото: Unsplash

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За РулемПономарева Дарина
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