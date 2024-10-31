Бренд года «За рулем» 2024: второй тур – выбираем лучших!

Народное голосование по выбору лучших автокомпонентов входит в решающую стадию. Ваши голоса особенно важны!

Вы уже проголосовали, отметили три самых достойных бренда или добавили свой, которого не нашли в предложенных списках? Спасибо, но это только половина дела. Напоминаем, что в первом туре активные российские автомобилисты, а таких нашлось аж 92 тысячи, выбирали группы лидеров во всех шести номинациях. Именно их голоса позволили нам, совместно со специалистами исследовательской компании РОМИР составить шорт листы для дальнейшего голосования. Вы определили лидеров, чтобы среди них выбрать одного-единственного лауреата в каждой номинации.

В группу лидеров вошли бренды, прошедшие порог в 5%. По сравнению с прошлогодними результатами, особых изменений не случилось. Зато баланс голосов поменялся и, местами, сильно: там, где были огромные отрывы, теперь разница составляет всего пару-тройку процентов, а в других номинациях ситуация обратная. И новые имена в шорт-листах тоже появились – таково коллективное мнение участников голосования.

Теперь нужно довести начатое до конца – определить победителей. Голосование, как и в первом туре, будет проходить на сайте zr.ru и в наших аккаунтах в социальных сетях. Вам по-прежнему не придется тратить время на заполнение анкет, не надо будет сообщать никакие личные данные. Да и сам процесс станет проще и пройдет еще быстрее, ведь выбрать нужно будет всего одно имя –добавлять «своих» кандидатов во втором туре не нужно.

Вы давно пользуетесь продукцией некой компании, считаете ее товар достойным, качественным и готовы рекомендовать его другим автомобилистам – вот вам прекрасная возможность сделать это! Ни один голос не пропадет, все будут учтены – профи из РОМИР свое дело знают.

Шорт-листы – Бренд года «За рулем» 2024

АЗС

Teboil

Газпром

Газпромнефть

Лукойл

Роснефть

Татнефть

Трасса

АКБ

Aком

Forse

Mutlu

Titan

Tyumen Battery

Зверь

Курский

Шины

Cordiant

Gislaved

Hankook

Ikon Tyres

Pirelli

Viatti

Yokohama

Кама

Автохимия

Cupper

Dr.Active

Grass

Kerry

Kudo

Lavr

Liqui Moly

Sintec

Suprotec

Моторные масла

Felix

G-Energy

Lubrigard

Lukoil

Rolf

Sintec

Teboil

ZIC

Газпромнефть

Роснефть

Автоэлектроника

70mai

iBox

Pandora

Pioneer

Sony

Star Line

Xiaomi

Маяк

Шорт-листы перед вами – изучайте, думайте и решайте, кому вы готовы отдать свой голос.

Не успели поучаствовать в первом туре – скажите свое слово сейчас.

Ваш фаворит не попал в список? Можете отметить того, кто занимает следующую позицию в вашем личном рейтинге.

Голосование будет проходить отдельно по каждой номинации. Первым выберем лучшую сеть АЗС в России, далее по списку: АКБ, шины, автохимия, моторные масла и автоэлектроника. Все шесть лауреатов станут известны в начале декабря

Голосование начинается. Поехали!