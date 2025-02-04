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Бренд года «За рулем» 2024 — итоги

Подведены результаты второго конкурса Бренд года «За рулем» – 2024

Второй год проведения конкурса. Народное голосование проходило с 07.10.2024 по 06.12.2024 г. Участниками конкурса стали 151 бренд автотоваров во всех шести номинациях. Количество членов народного жюри заметно увеличилось – премия набирает популярность. Всего получено 128 734 голоса, которые распределились по двум турам голосования примерно поровну.

У премии появился аналитический партнер – Исследовательская компания Институт Человека – РОМИР, которая предоставила результаты анализа российского рынка автокомпонентов и обеспечила максимально точный подсчет результатов. А они таковы:

Номинация АЗС

1. Лукойл 31, 05%

2. Газпромнефть 21,67%

3. Газпром 15,10%

Номинация АКБ

1. Аком 25,75%

2. Tyumen Battery 19,70%

3. Forse 17,39%

Номинация Шины

1. Pirelli 21,02%

2. Ikon Tyres 19,08%

3. Viatti 15,80%

Номинация Автохимия

1. Lavr 27,73%

2. Sintec 26,01%

3. Kerry 13,39%

Номинация Моторные масла

1. Lukoil 27,20%

2. Sintec 25,77%

3. ZIC 13,22%

Номинация Автоэлектроника

1. 70mai 19,54%

2. Star Line 18,16%

3. Xiaomi 15,71%

В одних номинациях лидеры сохранили свои позиции, в других – поменялись местами. Где-то в тройку номинантов попали новые бренды. Рынок меняется, меняются и предпочтения потребителей, а наши результаты эти изменения отражают.

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«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 15
04.02.2025 
Фото:
«За рулем»
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