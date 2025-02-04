Бренд года «За рулем» 2024 — итоги
Второй год проведения конкурса. Народное голосование проходило с 07.10.2024 по 06.12.2024 г. Участниками конкурса стали 151 бренд автотоваров во всех шести номинациях. Количество членов народного жюри заметно увеличилось – премия набирает популярность. Всего получено 128 734 голоса, которые распределились по двум турам голосования примерно поровну.
У премии появился аналитический партнер – Исследовательская компания Институт Человека – РОМИР, которая предоставила результаты анализа российского рынка автокомпонентов и обеспечила максимально точный подсчет результатов. А они таковы:
Номинация АЗС
1. Лукойл – 31, 05%
2. Газпромнефть – 21,67%
3. Газпром – 15,10%
Номинация АКБ
1. Аком – 25,75%
2. Tyumen Battery – 19,70%
3. Forse – 17,39%
Номинация Шины
1. Pirelli – 21,02%
2. Ikon Tyres – 19,08%
3. Viatti – 15,80%
Номинация Автохимия
1. Lavr – 27,73%
2. Sintec – 26,01%
3. Kerry – 13,39%
Номинация Моторные масла
1. Lukoil – 27,20%
2. Sintec – 25,77%
3. ZIC – 13,22%
Номинация Автоэлектроника
1. 70mai – 19,54%
2. Star Line – 18,16%
3. Xiaomi – 15,71%
В одних номинациях лидеры сохранили свои позиции, в других – поменялись местами. Где-то в тройку номинантов попали новые бренды. Рынок меняется, меняются и предпочтения потребителей, а наши результаты эти изменения отражают.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм