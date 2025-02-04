Бренд года «За рулем» 2024 — итоги

Подведены результаты второго конкурса Бренд года «За рулем» – 2024

Второй год проведения конкурса. Народное голосование проходило с 07.10.2024 по 06.12.2024 г. Участниками конкурса стали 151 бренд автотоваров во всех шести номинациях. Количество членов народного жюри заметно увеличилось – премия набирает популярность. Всего получено 128 734 голоса, которые распределились по двум турам голосования примерно поровну.

У премии появился аналитический партнер – Исследовательская компания Институт Человека – РОМИР, которая предоставила результаты анализа российского рынка автокомпонентов и обеспечила максимально точный подсчет результатов. А они таковы:

Номинация АЗС

1. Лукойл – 31, 05%

2. Газпромнефть – 21,67%

3. Газпром – 15,10%

Номинация АКБ

1. Аком – 25,75%

2. Tyumen Battery – 19,70%

3. Forse – 17,39%

Номинация Шины

1. Pirelli – 21,02%

2. Ikon Tyres – 19,08%

3. Viatti – 15,80%

Номинация Автохимия

1. Lavr – 27,73%

2. Sintec – 26,01%

3. Kerry – 13,39%

Номинация Моторные масла

1. Lukoil – 27,20%

2. Sintec – 25,77%

3. ZIC – 13,22%

Номинация Автоэлектроника

1. 70mai – 19,54%

2. Star Line – 18,16%

3. Xiaomi – 15,71%

В одних номинациях лидеры сохранили свои позиции, в других – поменялись местами. Где-то в тройку номинантов попали новые бренды. Рынок меняется, меняются и предпочтения потребителей, а наши результаты эти изменения отражают.