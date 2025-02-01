Бренд года «За рулем» 2023 — подведены итоги

«За рулем» подвел итоги конкурса Бренд года «За рулем» 2023

В этом году конкурс проводился впервые. Сроки голосования: с 01.10.2023 по 11.12.2023 г. В лонг-листы для голосования во всех шести номинациях было включено 87 брендов автомобильных товаров, 37 брендов пошли во второй тур, где и определялся победитель.

На призыв организатора поделиться своими предпочтениями со всеми российскими автомобилистами откликнулись 88 733 членов народного жюри (27 000 голосов в первом туре, 61 733 – во втором) – достойный результат для новой, только стартовавшей премии.

Как же распределились эти голоса, какие бренды стали лауреатами?

Номинация АЗС

1. Лукойл – 37,54%

2. Газпромнефть – 21,96%

3. Роснефть – 19,34%

Номинация АКБ

1. Tyumen Battery – 32,71%

2. Mutlu – 26,15%

3. Аком – 20,77%

Номинация шины

1. Nordman – 22,93%

2. Yokohama – 18,64%

3. Pirelli – 17,86%

Номинация автохимия

1. LAVR – 40,48%

2. Grass – 24,92%

3. Hi Gear – 18,20%

Номинация моторные масла

1. Lukoil – 32,01%

2. SINTEC – 26,97%

3. ZIC – 20,62%

Номинация автоэлектроника

1. Xiaomi – 31,75%

2. StarLine – 28,62%

3. Pandora – 9,73%

Можно отметить, что потребители достаточно быстро отреагировали на изменение рыночной ситуации: две трети брендов, попавших в ТОП-3 по номинациям и пять из шести победителей – российские.