Бренд года «За рулем» 2023 — подведены итоги
В этом году конкурс проводился впервые. Сроки голосования: с 01.10.2023 по 11.12.2023 г. В лонг-листы для голосования во всех шести номинациях было включено 87 брендов автомобильных товаров, 37 брендов пошли во второй тур, где и определялся победитель.
На призыв организатора поделиться своими предпочтениями со всеми российскими автомобилистами откликнулись 88 733 членов народного жюри (27 000 голосов в первом туре, 61 733 – во втором) – достойный результат для новой, только стартовавшей премии.
Как же распределились эти голоса, какие бренды стали лауреатами?
Номинация АЗС
1. Лукойл – 37,54%
2. Газпромнефть – 21,96%
3. Роснефть – 19,34%
Номинация АКБ
1. Tyumen Battery – 32,71%
2. Mutlu – 26,15%
3. Аком – 20,77%
Номинация шины
1. Nordman – 22,93%
2. Yokohama – 18,64%
3. Pirelli – 17,86%
Номинация автохимия
1. LAVR – 40,48%
2. Grass – 24,92%
3. Hi Gear – 18,20%
Номинация моторные масла
1. Lukoil – 32,01%
2. SINTEC – 26,97%
3. ZIC – 20,62%
Номинация автоэлектроника
1. Xiaomi – 31,75%
2. StarLine – 28,62%
3. Pandora – 9,73%
Можно отметить, что потребители достаточно быстро отреагировали на изменение рыночной ситуации: две трети брендов, попавших в ТОП-3 по номинациям и пять из шести победителей – российские.
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