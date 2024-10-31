АКП и дизельный мотор: в РФ вернулся обновленный 286-сильный внедорожник

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На рынке РФ стартовали продажи рестайлингового Volkswagen Touareg от ₽14,9 млн

Модернизированный внедорожник Volkswagen Touareg 2024 года вернулся на рынок России в комплектации R-Line по цене от 14,99 млн рублей. Она включает полный набор современных функций безопасности, инновационные мультимедийные решения и улучшенную технологию освещения.

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

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Внедорожник не продавался в России почти год, Touareg оснащен дизельным двигателем объемом 3,0 л мощностью 286 л. с. и автоматической коробкой передач. В списке оснащения значатся: фронтальные и боковые подушки безопасности, ABS, система контроля за полосой и слепыми зонами, ассистенты движения в пробках и функции помощи при торможении. Ламинированные боковые стекла обеспечат водителям и пассажирам дополнительную безопасность.

Интерьер Volkswagen Touareg
Интерьер Volkswagen Touareg

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Внешне Touareg тоже изменился: на задней двери появился значок, а фары с матричной технологией включают 19 216 светодиодов – их освещение не только яркое, но и безопасное. В салоне установлена новая панель Innovision с дисплеем приборов диагональю 12 дюймов, и 15-дюймовый сенсорный экран, поддерживающий Android Auto и Apple CarPlay.

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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 15
31.10.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Touareg (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Touareg  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать
Недостатки:
Содержание и ремонт не дешевы
Комментарий:
В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к
+2