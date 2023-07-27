Каким станет такси с 1 сентября – цены, качество, работа

Возникнут ли барьеры, нужен ли переходный период – ответы на все эти вопросы будут.

И дадут эти ответы на XI Международном Евразийском форуме «Такси» (МЕФТ), который пройдет 3-4 августа, где соберутся участники отрасли со всей страны. Форум необходим для того, чтобы «сверить часы» и подготовиться к новой реальности таксомоторной отрасли.

Напомним, что 1 сентября 2023 года вступит в силу новый закон о такси, который изменит правила игры в отрасли. Новый закон призван повысить безопасность, окончательно вывести отрасль такси из тени, отрегулировать взаимоотношения агрегаторов, перевозчиков и самозанятых. Большое внимание в нем уделено цифровизации отрасли через введение региональных информационных систем, данные которых должны передаваться во ФГИС «Такси».

Но возникает множество вопросов: как новый закон повлияет на пассажиров, таксистов и на всю транспортную систему. Интересно и что будет с ценам на такси, станут ли перевозки безопасными, как бизнесу адаптироваться к нововведениям. Наверняка вы задумываетесь и над тем на чем возить клиентов в условиях, когда цены на машины заоблачные, есть перебои с запчастями и наблюдается дефицит профессиональных водителей.

На эти вопросы и дадут ответы участники форума. Также будут вестись дискуссии, так как мнения участников рынка разделились: есть опасения, что возникнут административные барьеры как для таксопарков, так и для пассажиров. Не исключено, что нужен адаптационный переходный период.

И поэтому важно, что XI МЕФТ пройдет за 27 дней до вступления в силу нового закона о такси.

В дискуссиях будут участвовать представители федеральных и региональных органов власти, агрегаторов, перевозчиков и общественности – всего более 1000 участников из 65 регионов страны и дружественных стран.

Среди них:

заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Баканов;

заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов;

председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов;

первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;

Татьяна Буцкая; заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов и другие.

В рамках форума пройдут 17 деловых мероприятий, посвященные законодательному регулированию отрасли, обновлению и обслуживанию автопарков, международным практикам развития таксомоторных перевозок, финансированию и технологическому обеспечению сферы такси, безопасности, вопросам страхования, созданию инфраструктуры для электротранспорта и развитию городской мобильности, социальным аспектам деятельности такси и т.п. Также будет дана оценка степени готовности субъектов к вступлению в силу закона.

Пленарное заседании МЕФТ «Трансформация таксомоторной отрасли: как адаптироваться и использовать возможности нового времени?» будет посвящено преодолению трудностей и развитию в условиях законодательных изменений и санкционного давления, а также структурной перестройки российской экономики.

Также в рамках Форума будут представлены новинки автопрома, новые решения в сфере IT, финансового сектора, оборудования и топлива, городской транспортной инфраструктуры.

Итогом работы МЕФТ станет общественная резолюция с предложениями по совершенствованию механизмов регулирования отрасли. Резолюция будет направлена в Государственную Думу ФС РФ, Министерство транспорта РФ и другие профильные ведомства.

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Фото: Juan Pablo Mascanfroni / Unsplash