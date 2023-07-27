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АВТОВАЗ расширит модельный ряд Vesta

Вскоре на базе семейства выйдут новые автомобили.

100 тысяч дадут каждому покупателю автомобиля (но это неточно)

На АВТОВАЗе планируют выпустить новые модели, которые будут создаваться на платформе Lada Vesta. Такую возможность рассматривает руководство компании.

В 2025 году появится кроссовер, а после него будет представлен автомобиль в новом кузове. Предположительно, это будет вместительный и практичный минивэн.

Но то, что это будет именно минивэн – всего лишь домыслы. В беседе с «Ведомостями» представитель завода лишь указал, что рассматривается выпуск новых моделей – «подобные вопросы, равно как и запуск работ по новому проекту, утверждает совет директоров компании».

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Платформа, на которой выпускается Lada Vesta и которая носит название Lada B/С, является собственной разработкой АВТОВАЗа. И это свежая разработка, появившаяся в 2014 году, которая, как это принято в мировом автопроме, постоянно дорабатывается.

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Последняя крупная модернизация платформы произошла в феврале 2022 года, когда АВТОВАЗ представил Lada Vesta NG. Новым поколением модель называют потому, что она получила около 600 новых деталей и компонентов.

Напомним также, что АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства автомобилей на платформе XJO, которое заменит семейство Granta. Новинки будут выпускаться в кузовах седан и универсал. Также будут кросс-версии машин.

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-21