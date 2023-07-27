АВТОВАЗ расширит модельный ряд Vesta

Вскоре на базе семейства выйдут новые автомобили.

На АВТОВАЗе планируют выпустить новые модели, которые будут создаваться на платформе Lada Vesta. Такую возможность рассматривает руководство компании.

В 2025 году появится кроссовер, а после него будет представлен автомобиль в новом кузове. Предположительно, это будет вместительный и практичный минивэн.

Но то, что это будет именно минивэн – всего лишь домыслы. В беседе с «Ведомостями» представитель завода лишь указал, что рассматривается выпуск новых моделей – «подобные вопросы, равно как и запуск работ по новому проекту, утверждает совет директоров компании».

Платформа, на которой выпускается Lada Vesta и которая носит название Lada B/С, является собственной разработкой АВТОВАЗа. И это свежая разработка, появившаяся в 2014 году, которая, как это принято в мировом автопроме, постоянно дорабатывается.

Последняя крупная модернизация платформы произошла в феврале 2022 года, когда АВТОВАЗ представил Lada Vesta NG. Новым поколением модель называют потому, что она получила около 600 новых деталей и компонентов.

Напомним также, что АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства автомобилей на платформе XJO, которое заменит семейство Granta. Новинки будут выпускаться в кузовах седан и универсал. Также будут кросс-версии машин.

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Фото: АВТОВАЗ