5 причин большого расхода топлива — почему о них забывают летом

Многое зависит не только от технического состояния автомобиля, но и от поведения водителя. Эксперт напомнил, как разумно сэкономить на бензине и не навредить двигателю.

Качаем колеса

Если вы собираетесь большую часть времени ездить по асфальту, лишь изредка съезжая на грунтовку, есть смысл слегка повысить давление в шинах – на 0,1-0,2 бара (подробнее читайте здесь). Много на этом не выиграете, но все складывается из мелочей. Хотя бы на 1–2% экономии топлива можно рассчитывать.

Многие автовладельцы забывают проверять давление в шинах. А ведь от того, как они накачаны, зависит не только расход топлива, но и ресурс многих элементов ходовой части.

Выбираем топливо

Неправильный способ экономии – переход на более дешевый низкооктановый бензин, если тот не рекомендован автопроизводителем. При поломке мотора сервисмены сразу же отправят пробу из бака на экспертизу. И если там обнаружится «неправильное» топливо – прощай, гарантия. По этой же причине не стоит выискивать неприглядную АЗС с самыми низкими ценниками в стороне от городов и магистралей.

А вот использование в сильную жару более дорогого бензина (АИ-98 или АИ-100) может предотвратить губительную для двигателя детонацию. Правильнее называть это не дополнительными расходами на топливо, а отложенной экономией. Вы продлеваете срок службы мотора и избегаете преждевременных дорогих ремонтов.

Закрываем окна

Вечный спор, что выгоднее с точки зрения расхода топлива – открывать окна или включать кондиционер. И однозначного ответа нет. Многое зависит от конкретных условий – на результат влияют тип и мощность двигателя, аэродинамика машины и даже направление ветра.

Очевидно только одно: и открытые окна, и работающий кондиционер повышают расход топлива примерно на 0,5–1,0 л/100 км. Лично я предпочитаю пользоваться кондиционером – и температура комфортнее, и шум ветра не утомляет.

Меняем фильтр

Пыль, тополиный пух, насекомые – их задерживает в себе воздушный фильтр, пропуская в двигатель только чистый воздух. Поэтому время от времени его надо менять. При сильно загрязненном фильтре ухудшается наполнение цилиндров, а соответственно, растет расход топлива. Эффект от своевременной замены может составлять около 2%.

Важен не только бренд, но и реальное состояние фильтра. Меняйте его не реже, чем рекомендует производитель автомобиля.

Человеческий фактор

Больше всего расход топлива зависит от стиля езды. Резкие ускорения и торможения, езда на высоких скоростях, частые необоснованные обгоны – все это пагубно сказывается на экономичности. Количество сожженных литров бензина спокойным и импульсивным водителей на одной и той же дороге и на одинаковых автомобилях может отличаться вдвое и даже больше.

Что любопытно – езда на высоких скоростях быстрее утомляет. Человек со спортивным вождением вынужден чаще останавливаться на отдых и заправку. А потому средние скорости на длинных дистанциях у водителей с разным темпераментом отличаются незначительно (а то и вовсе оказываются схожими).

Другой интересный факт: расход на относительно свободной трассе часто бывает выше, чем на загруженной. В последнем случае вы двигаетесь в плотном потоке довольно равномерно и на невысокой (экономичной!) скорости. А пустая дорога часто провоцирует пришпорить лошадей, которых неизбежно придется больше кормить.

Комментарий специалиста

Как сэкономить топливо летом?

Максим Загорский, помощник управляющего АО «Крымское производственное предприятие «Созвездие»

- Надо рационально снизить массу машины настолько, насколько это возможно. У каждого автолюбителя свои способы разгрузки – чаще всего стоит освободить крышу и разобрать багажное отделение. Не нужно оставлять в машине то, что по каким-то причинам некоторое время не используется, допустим, баллоны с незамерзайкой летом не понадобятся. Если ребёнок уехал на лето к бабушке, можно снять детское кресло.

Оптимизировать расходы на топливо позволяет замена фильтров. Из-за забитого воздушного фильтра ухудшается наполнение цилиндров двигателя, а это ведёт к дополнительным расходам на бензин.