Разберем самые живучие мифы про давление в шинах с автомобильных форумов.

1. Если в шины добавить «десяточку» (0,1 бар), можно неплохо сэкономить на бензине

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На самом деле. Сопротивление шин при качении уменьшается. Если давление в шинах увеличить до 2,5 бар, то можно сэкономить примерно 1,5% топлива. То есть потратить не 5 л/100 км, а 4,925 л/100 км.

При цене АИ-95 примерно 51 руб. за литр экономия составит… меньше 4 рублей на каждые 100 км пути!

Ну а при увеличении давления на 0,1 бар экономия будет и вовсе смехотворной: меньше рубля на каждые 100 км.

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Эти замеры мы получили при скорости 80 км/ч. На автобане, где скорость составляет 110–130 км/ч, львиную долю топлива съест аэродинамическое сопротивление автомобиля. Влияние давления в шинах уменьшится примерно в два раза, то есть экономию вовсе не ощутите. Куда больше сэкономите за счет расчетливой езды.

Минус. Попытка сэкономить приведет к ухудшению управляемости. При повышении давления снижается информативность на руле, он становится «пустым» и непонятным, как штурвал у лодки.

Если накачиваете шины сами, проверяйте точность показаний манометра вашего компрессора тарированными приборами. Например, на сервисных станциях или бензоколонках.

2. Перекачанные шины улучшают динамику

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На самом деле. Действительно, при «перекачке» снижается деформация шины, а при этом автомобиль, грубо говоря, лучше «катится». Но субъективно ощутить выигрыш вряд ли удастся, поскольку речь идет о десятых долях секунды.

Минус. Из-за слабого сцепления шин с поверхностью дороги водитель может не справиться с управлением на большой скорости.

Рекомендуемое производителем автомобиля давление в шинах указано либо на лючке бензобака, либо на центральной стойке. И, конечно, в руководстве по эксплуатации.

3. Ресурс шин повышается

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На самом деле. При повышенном давлении шины обретают увеличенное сопротивление деформации и разрушению при проезде неровностей. Поэтому на разбитой дороге стоит перекачать шины на 0,5 бар. Выехали на хороший асфальт? Приведите давление в норму.

Минус. Зато уменьшается срок службы деталей подвески. Ведь перекачанные шины хуже гасят удары от дорожных неровностей. Машина чувствует каждую неровность. Она «скачет» по дороге, а не едет. Подвеска принимает на себя большую нагрузку и может выйти из строя.

Важно. Опасно перекачивать «походившие» шины. Они могут нагреться и лопнуть во время движения.

Для шин разной размерности давление часто отличается.

Когда колеса надо спускать?

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Как только автомобиль окажется на мокрой траве, песке, в липкой грязи. Полторы атмосферы — это, конечно, не подарок для шин, но собственная безопасность все-таки ценнее. Чтобы колеса не тонули, снизьте давление как у ведущих, так и у ведомых колес. Если дела совсем уж плохи, можно снижать давление до 1,0 — 1,2 бар.

В ряде случаев снижение давления может помочь для преодоления диагонального вывешивания: высота опорных колес с шинами уменьшится, а вывешенные получат шанс зацепиться за дорогу.

Мнение эксперта

Константин Епанешников, директор по сервису и запчастям «АВИЛОН Volkswagen»

Негативных последствий больше!

При повышенном давлении действительно уменьшается «пятно» контакта шины с дорогой, вследствие чего снижается расход топлива и улучшается динамика, так как сопротивление качению будет меньше.

Но эти два положительных итога меркнут на фоне большего количества негативных моментов: при неправильно подобранном давлении в шинах увеличивается тормозной путь и меняется износ ходовой части .

Последнее происходит из-за большей жесткости шин, и эта жесткость будет передаваться на детали ходовой части, подвески и трансмиссии. Также изменится износ шины: если при стандартном давлении шина изнашивается равномерно, по всей плоскости протектора, то при «перекачке» шина будет изнашиваться по середине.

Ухудшится проходимость автомобиля. На управляемость перекачанные шины никак не повлияют, но машина станет жестче, езда будет не такой комфортной, что почувствуется сразу.

Все, что нужно знать про давление в шинах, — тут.

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Фото: «За рулем» и depositphotos