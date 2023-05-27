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Экономим на бензине: названа самая выгодная скорость

Ездить медленно — это не значит экономить топливо.

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В зависимости от режима езды потребление бензина меняется. Но те, кто думает, что чем медленнее едешь, тем меньше расход топлива, ошибаются. Разбираемся, как ездить, чтобы действительно экономить.

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В городе

Городской темп езды предполагает постоянные разгоны и торможения. В таком режиме расход топлива может вырасти многократно.

Для экономии топлива после старта при достижении скорости в 50-60 км/ч нужно переходить на высшую ступень коробки и ехать так в диапазоне скоростей от 45 до 80 км/ч. Если машина оборудована МКП, то включать высшую передачу потребуется, как только стрелка тахометра достигнет 1,5 тыс. оборотов.

Если придерживаться этого алгоритма, то потребление бензина можно приблизить к паспортным значениям.

На трассе

При поездках по загородным трассам энергия в основном расходуется на преодоление силы сопротивления воздуха. Для экономичной езды нужно поддерживать темп езды по трассе в районе 80-85 км/ч. В этом случае двигатель должен раскручиваться примерно до 1200-1500 оборотов. Еще больше экономить можно за счет движения накатом, позволяя машине скатываться со склонов без выключения высшей передачи.

Кроме того, движение в пределах 80-90 км/ч позволяет проходить повороты без заметных торможений и разгонов, что тоже положительно сказывается на экономичности.

Источник: АиФ

Фото: depositphotos.com, Unsplash

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За РулемПономарева Дарина
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