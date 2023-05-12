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Что будет со стоимостью топлива на АЗС в связи с ростом биржевых цен

Запасов бензина в стране достаточно.

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Рост биржевых цен на бензин, который уже почти достиг рекордного уровня, существенно не повлияет на стоимость топлива на АЗС. Как считают в Минэнерго РФ, для конечных потребителей колебание цен будет в пределах инфляции.

У покупающих бензин на бирже независимых АЗС есть оптово-розничная маржа, благодаря которой с начала 2023 года розничные цены на бензин не превышали роста инфляции», – рассказали в ведомстве.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В то же время министерство рекомендовало нефтяным компаниям увеличить поставки автомобильного бензина на биржу, уделив особое внимание марке АИ-95.

В ведомстве также уверены, что оптовые компании сформировали необходимый запас топлива перед ежегодным периодом ремонтов на НПЗ. Тем не менее, с начала мая на большинстве столичных АЗС цены на бензин уже повысились.

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Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com

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