На АЗС зафиксировано резкое подорожание бензина

До этого в течение месяца цены были стабильны.

По данным Московской топливной ассоциации (МТА), на ряде столичных АЗС повысились цены на бензин. Цены на АИ-92 выросли на заправках «Лукойла» (на 40 коп., до 49,21 руб./л), ТК «ЕКА» (на 40 коп., до 48,66 руб./л), Teboil (на 34 коп., до 47,93 руб./л), «НефтьМагистрали» (на 30 коп., до 48,07 руб./л). Средняя стоимость этой марки бензина составляет по Москве 48,14 руб./л.

На бензин АИ-95 АЗС этих же сетей тоже увеличили цены, в среднем на 30 коп., до 53,48 руб./л. Наибольшее подорожание – на 1,24 руб./л – зафиксировано на заправках ТК «ЕКА».

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Перечисленные сети АЗС подняли стоимость и АИ-100, в среднем на 18 коп., до 63,22 руб./л.

А вот стоимость дизтоплива не изменилась – средняя цена по Москве осталась на уровне 58,78 руб./л.

Участники рынка связывают повышение цен на бензин со снижением производства на отечественных НПЗ ввиду выхода в ремонт ряда крупных заводов.

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Источник: Интерфакс

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС