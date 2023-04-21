Вырастут ли в мае цены на топливо?
Автовладельцы практически уже привыкли к тому, что цены на АЗС более-менее устаканились, если и происходит какое-то повышение, то оно незначительное. Однако последний весенний месяц вполне может удивить водителей нетипичными прайсами на АЗС.
Как пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, ряд НПЗ именно в мае-июне встают на плановый ремонт. Соответственно, оптовых поставок будет меньше, а в рознице цены могут повыситься. Но именно в этом году, из-за сокращения объемов экспорта, запасов горючего в стране будет больше, чем раньше. А потому, по его мнению, в первой половине мая цены на российских АЗС, с большой долей вероятности, останутся на прежнем уровне.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов добавил, что стоимость бензина не снижается из-за действия демпферного механизма. К майским праздникам стоимость горючего может немного увеличиться, но рост уложится в общий уровень инфляции, прогнозирует эксперт.
«Инфляция еженедельно повышается на 2%, среднегодовая будет в пределах 12,5–17%. В целом цена на топливо за год должна увеличиться на 8–12%. Хотя государство максимально попытается удержать цены на бензин в пределах нормы», — отметила основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан.
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Источник: Life
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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