Водителям напомнили о серьезных опасностях во время заправки автомобиля

Хотя на большинстве АЗС есть заправщики, заливать топливо самому все же тоже приходится.

Автоэксперт Егор Васильев предупредил водителей, что на автозаправочных станциях существует несколько опасностей, а потому водителям необходимо вспомнить навыки обращения с бензобаком и оборудованием АЗС.

В первую очередь следует помнить, что современная одежда состоит из различных полимеров, а потому велик риск, что если облиться топливом, то горючее буквально ее «разъест».

Также все мы можем обладать большим потенциалом статического электричества – до нескольких сотен вольт. И хотя вероятность возгорания топлива из-за проскочившей искры невелика, тем не менее, перед тем как начать манипуляции с заправочным пистолетом, лучше прикоснуться к металлу колонки. Она точно заземлена, и вероятность электрической искры будет минимальной», – отметил эксперт.

Васильев напомнил, что перед отъездом с АЗС обязательно надо убедиться, что пистолет извлечен из бака автомобиля, а пробка бака закручена.

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Источник: Прайм

Фото: depositphotos.com