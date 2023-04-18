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Водителям напомнили о серьезных опасностях во время заправки автомобиля

Хотя на большинстве АЗС есть заправщики, заливать топливо самому все же тоже приходится.

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Автоэксперт Егор Васильев предупредил водителей, что на автозаправочных станциях существует несколько опасностей, а потому водителям необходимо вспомнить навыки обращения с бензобаком и оборудованием АЗС.

В первую очередь следует помнить, что современная одежда состоит из различных полимеров, а потому велик риск, что если облиться топливом, то горючее буквально ее «разъест».

Также все мы можем обладать большим потенциалом статического электричества – до нескольких сотен вольт. И хотя вероятность возгорания топлива из-за проскочившей искры невелика, тем не менее, перед тем как начать манипуляции с заправочным пистолетом, лучше прикоснуться к металлу колонки. Она точно заземлена, и вероятность электрической искры будет минимальной», – отметил эксперт.
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Васильев напомнил, что перед отъездом с АЗС обязательно надо убедиться, что пистолет извлечен из бака автомобиля, а пробка бака закручена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Прайм

Фото: depositphotos.com

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