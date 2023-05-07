Почему не стоит заправляться на АЗС, если там стоит бензовоз

Эксперт все объяснил.

Автомобильный эксперт Егор Васильев убежден, что заправка автомобиля вскоре после слива топлива в подземный резервуар опасна. Он пояснил, что топливо попадает в цистерну под большим давлением, а там оно естественным образом начинает смешиваться в коктейль из различного рода осадков и отложений, которые до этого мирно лежали на дне.

В результате чего, например, вместо 95-го бензина мы получаем грязную жижу с большим количеством механических включений и даже, возможно, с водой. Последняя, кстати, может накапливаться в цистерне как раз в процессе заливки холодного топлива», – рассказал эксперт.

Результат заправки таким топливом грозит не только засором топливного фильтра, но и другими проблемами, в частности, с бензонасосом, форсунками и двигателем в целом.

Васильев советует водителям в такой ситуации не ждать, когда бензовоз сольет топливо и колонка заработает, а уехать на другую АЗС.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Российская газета

Фото: Ольга Зиновская/ТАСС