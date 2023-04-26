Эксперт предупредил о вреде низкокачественного топлива для двигателя.

Доцент кафедры «Наземные транспортные средства» Московского политеха Анатолий Фиронов напомнил, что от качества топлива напрямую зависят эффективность и долговечность работы двигателя автомобиля. Каждый вид топлива характеризуется свойствами рабочих фракций, а отклонение от технологии приводит к появлению некачественного топлива, уточнил эксперт.

При этом он отметил, что низкооктановый бензин не наносит особого ущерба экологии. Более того, в его составе содержится меньшее количество присадок, часть которых токсична. Присадки добавляют для улучшения эксплуатационных свойств.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Но на рынке есть «нечистоплотные продавцы, использующие присадки бесконтрольно». При этом подобное топливо в долгосрочной перспективе может привести к отложениям внутри автомобильного двигателя, что снизит срок его службы.

Автовладельцы понимают, что заправили машину некачественным бензином или дизельным топливом, разбавленным сторонними смесями, только после выявления неполадок в работе двигателя», – отметил эксперт и посоветовал избегать непроверенных заправок, где топливо дешевле обычного.

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Источник: Прайм

Фото: Unsplash