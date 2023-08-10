Депутат нашел способ умерить аппетиты перевозчиков в такси

В Госдуме предложили ввести госрегурирование цен и тарифов на такси

Цены на такси побили исторический рекорд, и если так продолжится, сервис снова может стать роскошью, а не относительно недорогой альтернативой общественному транспорту.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев считает, что в ситуацию с регулированием стоимости поездок на такси необходимо вмешаться государству.

Нужно принимать меры по удержанию цен на приемлемом уровне, чтобы прекратить произвол предпринимателей. Отрасль развивается неравномерно.

«Из-за роста цен на топливо, горюче-смазочные материалы, на автомобили (...), в итоге идет наслоение и на тарифы для пассажиров», — объяснил Арефьев.

Депутат напомнил, что в Законе о торговле прописано, что если в течение месяца цена на какую-то продукцию или услугу увеличивается более, чем на 30%, вводится госрегулирование.

Также депутат предложил государству решить проблемы с дефицитом автотранспорта и высокими ценами на импортные автомобили. Потому что это тоже влияет на стоимость поездок в такси. Как вариант, он предлагает убрать таможенные пошлины на ввоз автомобилей для такси.

В первом полугодии 2023 года средний чек на одну поездку в такси достиг 435 рублей – плюс 4% к показателю прошлого года.

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Источник: «Лента.ру»

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС