Да что ты сигналишь! Мне не надо «под стрелку»

Ситуация, в которой 90% водителей не прошли испытание на хладнокровие и знание ПДД.

С вами такое случалось? Хотите повернуть, дождались зеленой стрелки на светофоре, но машина перед вами и не думает трогаться с места. Обидно, правда?

Многие водители в такой ситуации начинают сигналить, требуя освободить дорогу.

Но давайте для начала вместе проанализируем ситуацию, чтобы выяснить, кто здесь неправ.

Угадайте, кто из водителей на этой схеме нарушает ПДД?

О чем говорят сигналы светофора?

На основной секции светофора горит запрещающий сигнал. В дополнительной секции – зеленая стрелка. Она разрешает поворот (или разворот). Однако многие водители ошибочно полагают, что стрелка не просто разрешает, а обязывает двигаться в указанном направлении. На самом деле это не так. И вот почему.

Что говорит разметка?

Разметка 1.18 разрешает движение прямо или поворот налево из крайний левой полосы. Однако, чтобы продолжить движение прямо, необходимо дождаться, пока включится основной зеленый сигнал светофора. Так что излишняя эмоциональность водителя грузовика здесь неуместна.

По правилам грузовик может совершить левый поворот, но после того, как стоящий впереди легковой автомобиль поедет прямо и освободит ему дорогу.

Кто тут нарушил ПДД?

Водитель грузовика. Дело в том, что подача звукового сигнала разрешается только для предотвращения ДТП. В остальных случаях, согласно пункту 19.10 ПДД РФ, сигналить, когда вздумается, запрещено. Статья 12.20 КоАП РФ в случае нарушения этого правила предусматривает вынесение предупреждения или наложения штрафа 500 руб.