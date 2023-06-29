Где и как теперь ездить на самокате? – Новые правила в 2023 году

Популяризация самокатов и гироскутеров неизменно ведет к росту аварийности. Что изменится с введением ПДД для самокатов, разобрались вместе с юристом.

Изменения в ПДД для самокатов

С 1 марта в России начали действовать поправки в ПДД, которые касаются так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Документ на протяжении нескольких лет готовился Минтрансом при участии ГИБДД. В результате самокатчики получили новый статус водителей СИМ, а также подробные разъяснения в отношении того, где, как и при каких условиях им можно передвигаться на своем мобильном транспорте. Основные правила такие:

максимальная допустимая скорость – 25 км/ч;

по пешеходным зонам и по тротуарам можно ездить только в случае, если СИМ весит меньше 35 кг;

при выезде из жилой зоны необходимо уступать дорогу другим участникам движения;

все СИМ должны иметь фары, звонок или гудок для оповещения прохожих. Обязательно должны быть установлены тормоз, а также светоотражатели белого цвета спереди, оранжевого или красного – с боков, и красного – сзади, чтобы их было видно даже ночью;

Ездить можно только в защитном шлеме.

Что запрещено?

Выезжать на проезжую часть дороги с допустимой скоростью выше 60 км/ч (МКАД, Третье транспортное кольцо и др.).

допустимой скоростью выше 60 км/ч (МКАД, Третье транспортное кольцо и др.). Ездить по автомагистралям.

Передвигаться на СИМ в нетрезвом состоянии.

Перевозить грузы, выступающие за пределы СИМ на 50 см и более по длине и ширине, а также грузы, мешающие управлению.

Один самокат = один человек, нельзя передвигаться по двое.

Где можно ездить на самокатах?

Согласно новым ПДД, передвижение на СИМ должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. Но что делать, если велодорожка внезапно заканчивается? В этом случае решающее значение имеет вес мобильного транспорта:

СИМ весит меньше 35 кг СИМ весит больше 35 кг Шеринговые и личные самокаты, гироскутеры, моноколеса и мини-сигвеи Личные самокаты, сигвеи 📍Съезжайте на тротуар 📍 Если тротуара нет, двигайтесь по обочине 📍 При отсутствии обочины перемещайтесь на правый край проезжей части дороги, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч 📍 Перемещайтесь на обочину 📍 Если нет обочины, съезжайте на правый край проезжей части дороги, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч



Интересный факт

Пока кикшеринг набирает популярность в России, в Европе, напротив, отказываются от аренды самокатов. С 1 сентября их нельзя будет взять напрокат в Париже. На специальном референдуме 89% жителей проголосовали за запрет. Главный аргумент – высокая аварийность.

Где разрешено ездить на самокатах детям?

В новых Правилах прописаны не только территориальные ограничения для водителей СИМ, но и возрастной ценз. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы подготовили специальную таблицу:

Зона Возраст до 7 лет Возраст от 7 до 14 лет Возраст старше 14 лет Пешеходная Разрешается только в сопровождении взрослых Разрешается ездить самостоятельно, если транспорт легче 35 кг Разрешается ездить самостоятельно, если: - транспорт легче 35 кг - отсутствует инфраструктура для велосипедистов

- водитель СИМ сопровождает ребенка до 14 лет на велосипеде или на СИМ Велосипедная Разрешается только по велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов) и только в присутствии взрослых Разрешается по велосипедным и велопешеходным дорожкам Разрешается



Обочина Запрещается Запрещается Разрешается, если:

- отсутствует инфраструктура для велосипедистов

- отсутствует тротуар, пешеходная дорожка или нет возможности двигаться по ним

Правый край проезжей части Запрещается Запрещается Разрешается, если:

- отсутствует инфраструктура для велосипедистов

отсутствует тротуар, пешеходная дорожка, обочина или нет возможности двигаться по ним



О том, какие штрафы предусмотрены для водителей СИМ, - на следующей странице