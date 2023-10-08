Электросамокаты надо запретить! Кто против?
Власти Парижа в сентябре запретили кикшеринг – прокат электросамокатов. С учетом итогов референдума – 89% из 103 тысяч участвовавших горожан считают, что поминутной аренде такого транспорта в городе не место.
Создать и решать
Проблема выглядела неизбежной еще до ее появления в полный рост. По техническим и скоростным параметрам электросамокаты не вписываются ни в среду автомобилей, ни в среду пешеходов. На дорогах их сбивают машины, а на тротуарах они сами представляют угрозу. И даже на выделенных велодорожках им не очень удобно: педальный транспорт ездит медленнее. Плюс человеческий фактор: большинство пользователей самокатов игнорируют и правила движения, и здравый смысл. Чтобы убедиться во всём этом, потребовалось обжечься.
Реагируя на резонансные аварии с пострадавшими, спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце августа доложил, что с 2019 года число ДТП с участием электросамокатов выросло в четыре раза. И Госдума работает над новыми ограничительными мерами. Хотя изменения, внесенные в ПДД весной, уже добавили ограничений – фактически электросамокатам запрещено появляться на автодорогах.
Проку от запретов немного.
Курсы и штрафы
Лояльный способ смягчить ситуацию – обязать курьеров проходить курсы вождения СИМ.
Минтранс, однако, снова готовит ужесточения и, в частности, поправки в КоАП. Сейчас в статье 12.29 самокатчики приравниваются к пешеходам и именуются «иным лицом», участвующим в процессе дорожного движения. Максимальный штраф для них за нарушение ПДД – 1500 рублей. В Минтрансе полагают, что по части наказаний самокатчиков логичнее приравнять к автомобилистам – со штрафами до 30 тысяч рублей. Но чем и как замерять превышение допустимой скорости 25 км/ч?
В жилых зонах и на дворовых территориях скорость движения автомобилей ограничена 20 км/ч. По тротуарам, значит, можно быстрее? Впрочем, невооруженным взглядом видно, что курьеры по дворам действительно носятся быстрее. Типовые курьерские электровелосипеды развивают 30–40 км/ч, чего время терять. А манера бросать арендные самокаты где попало, видимо, объединяет все народы мира.
Власти Москвы уже решили эвакуировать СИМ, брошенные вне специальных парковок, на спецстоянки. Ну и кому от этого будет хуже?
А КАК У ДРУГИХ?
БЕЛЬГИЯ. Самокатом можно управлять с 18 лет. Власти Брюсселя сократят количество арендных самокатов с 21 до 8 тысяч. Планируется также снабдить их ограничителями скорости и алкотестерами – ДТП часто устраивают нетрезвые самокатчики.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. В общественном пространстве разрешено использовать только модели, прошедшие цикл испытаний на безопасность. Ограничения: наличие водительских прав, технически возможная максималка не выше 24,8 км/ч, по тротуарам ездить нельзя.
КИТАЙ. Решения принимают муниципальные власти. В Шанхае и Гуанчжоу движение электросамокатов полностью запрещено, кроме специальных выделенных зон. Близок к этому и Пекин. Обсуждается «федеральный» запрет самокатов во всех крупных городских агломерациях.
СИНГАПУР. В 2020 году власти запретили самокатам езду по тротуарам и дорогам – только велосипедные дорожки. Все СИМ подлежат регистрации и проходят ТО каждые два года. Штрафы за нарушения – до 350 тысяч рублей, по нынешнему курсу. Итог: из 100 тысяч самокатов осталось около 5 тысяч.
ЯПОНИЯ. Все СИМ приравнены к мопедам – нужны водительские права и регистрация ТС. По тротуарам и велодорожкам ездить запрещено, только по автомобильным дорогам. Штраф за неправильную парковку – 7000 рублей. Три нарушения – лишение прав на месяц. Восемь – на год.
Разрешить или запретить
Опрос общественного мнения дал однозначную картину: 62% москвичей и 66% петербуржцев против кикшеринга. Другое исследование, охватившее 366 населенных пунктов, дало 37% противников самокатов.
Вообще, отказ только от кикшеринга – полумера. Единственное полноценное решение – отдельные дороги для скоростных СИМ. Но это нереально, нет для них места. Давайте сразу как в Париже?
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- Серьезная проблема электросамокатов, о которой мало кто задумывается, – воспламеняющиеся батареи.
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