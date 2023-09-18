Правила для самокатчиков станут строже

Новые ограничительные меры для самокатчиков готовит Минтранс

Согласно документу, подготовленному Минтрансом, в ПДД появятся нововведения. Так, введут термин «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности» и понятия «опережение пешехода» и «обгон пешехода».

Будут прописаны условия, при которых такой обгон возможен. При этом для пешеходов ничего не изменится. Они были и остаются главными в пешеходной зоне.

Самокатчиков обяжут останавливаться по требованию ГИБДД и проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. При возникновении ДТП будут установлены обязанности владельцев электросамокатов. Кстати, сведения о своих транспортных средствах они должны будут вносить в специальный реестр, то есть ставить на учет.

Как будет проходить регистрация, пока неясно. Скорее всего, через Госуслуги.

Власти пытаются ввести меры контроля за электросамокатами на дороге. Отслеживать частные устройства можно, например, через системы ГЛОНАСС или GPS – при условии обязательной их установки на СИМ. Но этот вопрос пока не решен.

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Источник: «Вечерняя Москва»

Фото: ГИБДД Саратова