Электросамокат «повышенной комфортности» заметили на улицах Петербурга (видео)

На видео подростки приделали диван к электросамокату и катались по тротуарам

Их необычное изобретение вызвало веселые реакции прохожих, которые даже просили прокатиться на этом «коне повышенной комфортабельности».

Диван на электросамокате

Неизвестно, было ли «изобретение» запатентовано, оно явно вызывает интерес у окружающих. Видео показывает, что диван прочно закреплен на электросамокате, и подросток, сидящий за рулем, легко пересекает пешеходные переходы и движется по тротуарам.

Очевидно, что подобные шутки подростков могут вызывать определенные вопросы о безопасности, особенно на переполненных тротуарах. В связи с этим, недавно в России было объявлено о введении обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, в федеральном реестре.

Это нововведение позволит контролировать использование электросамокатов физическими лицами и обеспечит более строгий контроль со стороны правоохранительных органов.

Источник: Газета.ru

Фото: YouTube