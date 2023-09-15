5 глупейших мифов про бензин – а вы в них верите?

Основываясь на теории и практике, рассказываем, какие суждения о топливе на самом деле выдумка и ложь.

Миф №1. Импортное топливо лучше отечественного

До недавнего времени Россия считалась крупнейшим экспортером дизтоплива в Евросоюз. Также бытует утверждение, что российский бензин не такой качественный, как американский. Якобы наш 95-й сравним с их 91-м.

На самом деле это и правда, и неправда. Просто в Штатах и в России используются различные способы оценки топлива.

В США октановое число AKI (anti-knock index) определяют как среднее арифметическое между исследовательским и моторным октановыми числами. Приблизительное соотношение между октановыми числами в России и США следующее:

АИ-92 = AKI 87

АИ-95 = AKI 91

АИ-98 = AKI 93

Соответственно, если инструкция американского авто содержит требование заправляться 91-м бензином, то из наших нужно заливать 95-й. В этом случае разницы в качестве не будет.

Миф №2. Бензины АИ-95 и АИ-92 смешивать нельзя

Миф вырос из утверждения, что эти бензины различаются по плотности, а это значит, что в топливном баке они обязательно расслоятся. Если изучить стандарты, то окажется, что октановое число бензина и его плотность не имеют никакой взаимосвязи. Соответственно, если в бак с 95-м долить 92-й, то ничего страшного не произойдет. Однако всё это справедливо при заправке на официальных АЗС.

Миф №3. Улучшенный бензин – напрасная трата денег

Улучшенным считается бензин, в состав которого введены моющие присадки Pulsar, G-Drive, Экто и им подобные. У каждой топливной компании свое название. В то же время никакими стандартами их обязательное присутствие в топливе не оговаривается. В руководствах по эксплуатации автомобилей также отсутствуют требования на использование «улучшенного» бензина.

Тем не менее на практике такой бензин действительно обладает преимуществами, особенно ощутимыми на двигателях, оснащенных распределенным впрыском. Моющие присадки в бензине выполняют функцию очистки впускных клапанов, камеры сгорания и форсунок. Однако в двигателях с прямым впрыском их эффективность сильно ниже, так как топливо подается непосредственно в камеру сгорания, минуя впускные клапаны.

Эффект моющих присадок реализуется следующим образом: радикалы покрывают трущиеся поверхности, за счет этого снижается сила трения и происходит удаление нагара. При этом возможна и незначительная прибавка мощности. Каждая топливная компания при разработке собственного комплекса таких присадок преследует схожие цели: удаление нагара с деталей, защита от коррозии, улучшение смазывающей способности. А уже следствием этого может быть улучшение топливной экономичности.

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