На чем сэкономили создатели Toyota Corolla Cross

Блогер Свиридов перечислил минусы Toyota Corolla Cross

Блогер Илья Свиридов и команда «Клубного сервиса» в процессе улучшения шумоизоляции Toyota Corolla Cross рассказала об особенностях автомобиля.

Оценивалась машина от совместного предприятия FAW-Toyota без гибридной силовой установки с передним приводом, двухлитровым атмосферным двигателем и вариатором. Такая модель в РФ стоит от 3,3 млн рублей.

Среди достоинств автомобиля Свиридов назвал современный мотор, качественный кузов с мощными поперечными усилителями на полу и на крыше, а также наличие шторок безопасности. Еще блогер похвалил ходовую часть, поворотные кулаки из чугуна, съемные шаровые опоры.

К недостаткам машины Свиридов отнес вариатор, который, по его словам, в среднем имеет запас на 170-250 тысяч км, некачественное нанесение герметика, как на не самых лучших «китайцах», жесткий пластик в салоне и войлок в качестве шумоизоляции.

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Источник: YouTube.com