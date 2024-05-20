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На чем сэкономили создатели Toyota Corolla Cross

Блогер Свиридов перечислил минусы Toyota Corolla Cross

Блогер Илья Свиридов и команда «Клубного сервиса» в процессе улучшения шумоизоляции Toyota Corolla Cross рассказала об особенностях автомобиля.

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Оценивалась машина от совместного предприятия FAW-Toyota без гибридной силовой установки с передним приводом, двухлитровым атмосферным двигателем и вариатором. Такая модель в РФ стоит от 3,3 млн рублей.

Полный привод, цена от 2 млн рублей: сравнили «китайца» нашей сборки с «японкой»

Среди достоинств автомобиля Свиридов назвал современный мотор, качественный кузов с мощными поперечными усилителями на полу и на крыше, а также наличие шторок безопасности. Еще блогер похвалил ходовую часть, поворотные кулаки из чугуна, съемные шаровые опоры.

К недостаткам машины Свиридов отнес вариатор, который, по его словам, в среднем имеет запас на 170-250 тысяч км, некачественное нанесение герметика, как на не самых лучших «китайцах», жесткий пластик в салоне и войлок в качестве шумоизоляции.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили чаще всего угоняют в России.

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Источник: YouTube.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
20.05.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...

Недостатки:

Для меня нет.

Комментарий:

Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.

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