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Эти автомобили чаще всего угоняют в России

Страховщики составили список самых угоняемых машин в РФ в 2024 году

Обновленный список самых угоняемых машин в 2024 году составили страховые компании по просьбе Autonews.ru. В перечень были включены лишь застрахованные по каско машины, так как полисы ОСАГО не покрывают связанные с пропажей риски, то есть страховщики о них обычно не узнают.

Аналитики «АльфаСтрахования» отмечают, что рост популярности китайских машин в РФ не отразился на предпочтениях преступников. По статистике компании, как и годом ранее, злоумышленники чаще всего угоняют корейские машины.

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Четыре лидирующие позиции антирейтинга угонов занимают модели Hyundai: Palisade, H1, Santa Fe, Tucson. Далее в списке значатся Kia Seltos, Lada Granta, Lada Vesta, Mercedes-Benz S-Class.

По данным «Совкомбанка», чаще всего в 2024 году преступники угоняли автомобили Lada Granta. Эта модель уже длительный период считается самой продаваемой в РФ.

Интересно, что на втором месте антирейтинга расположился самосвал китайской марки JAC. С чем связан рост числа угонов тяжелой техники, неизвестно. Далее в перечне находятся два автомобиля японского бренда Toyota – седаны Camry и внедорожники Land Cruiser.

В «Абсолют Страховании» точный перечень машин, которые угоняют чаще других, не предоставили, сообщив только марки. По их информации, в 2024 году чаще всего угоняли машины брендов Mercedes-Benz и Toyota, а также Hyundai и Kia.

Свою пятерку самых угоняемых брендов составили и в «РЕСО-Гарантии»: Kia, Mitsubishi, ВАЗ, Toyota, Nissan.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ повысит качество Lada Vesta и Granta.

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Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
17.05.2024
Фото:Depositphotos
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