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Популярный в России «японец» с полным приводом снова вернулся — мы знаем цену

На рынке РФ появились новые Nissan X-Trail китайской сборки от 3,67 млн рублей

На авторынке России снова продается кроссовер Nissan X-Trail, сборку которого раньше производили на заводе Nissan в Петербурге. Паркетники завозят напрямую из Китая, а цены на них стартуют от 3,67 млн рублей.

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По цене 3,67-3,75 млн рублей новый X-Trail китайской сборки с полным приводом готов привезти в нашу страну мультибрендовый автосалон из Владивостока. За эти деньги клиент получит гибридную версию, оснащенную силовой установкой e-Power. Колеса приводит в движение электродвигатель, а бензиновый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 158 л.с. выступает только в роли генератора.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Полный привод, цена от 2 млн рублей: сравнили «китайца» нашей сборки с «японкой»

О комплектации в объявлении нет информации, но, судя по фото, даже у самого доступного кроссовера – кожаный двухцветный салон, приборная панель с крупным дисплеем бортового компьютера, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кожаный мультируль, селектор режимов движения, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и другие опции.

Такой же «китайский» X-Trail в максимальной комплектации Extreme Edition по цене 3,76 млн рублей продает компания из Краснодара. У этой модели заявлены также камера кругового обзора, электропривод багажника с функцией его открытия без рук, «топовые» 19-дюймовые диски, подогрев всех сидений – причем передние с вентиляцией, атмосферная подсветка.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Примечательно, что в Москве и Петербурге такие гибридные кроссоверы китайской сборки продают по цене 4,5 млн рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Nissan
20.05.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум

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