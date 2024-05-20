Популярный в России «японец» с полным приводом снова вернулся — мы знаем цену

На рынке РФ появились новые Nissan X-Trail китайской сборки от 3,67 млн рублей

На авторынке России снова продается кроссовер Nissan X-Trail, сборку которого раньше производили на заводе Nissan в Петербурге. Паркетники завозят напрямую из Китая, а цены на них стартуют от 3,67 млн рублей.

По цене 3,67-3,75 млн рублей новый X-Trail китайской сборки с полным приводом готов привезти в нашу страну мультибрендовый автосалон из Владивостока. За эти деньги клиент получит гибридную версию, оснащенную силовой установкой e-Power. Колеса приводит в движение электродвигатель, а бензиновый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 158 л.с. выступает только в роли генератора.

Nissan X-Trail

О комплектации в объявлении нет информации, но, судя по фото, даже у самого доступного кроссовера – кожаный двухцветный салон, приборная панель с крупным дисплеем бортового компьютера, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кожаный мультируль, селектор режимов движения, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и другие опции.

Такой же «китайский» X-Trail в максимальной комплектации Extreme Edition по цене 3,76 млн рублей продает компания из Краснодара. У этой модели заявлены также камера кругового обзора, электропривод багажника с функцией его открытия без рук, «топовые» 19-дюймовые диски, подогрев всех сидений – причем передние с вентиляцией, атмосферная подсветка.

Nissan X-Trail

Примечательно, что в Москве и Петербурге такие гибридные кроссоверы китайской сборки продают по цене 4,5 млн рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru