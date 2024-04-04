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Nissan X-Trail получил суровую версию N-Trek с авантюрным «макияжем»

Nissan обновил экстремальную версию X-Trail N-Trek для бездорожья

Версия Nissan X-Trail N-Trek разработана специально для Австралии и отличается более суровой эстетикой. Вернувшись в модельный ряд после пятилетнего отсутствия, эта версия существенно обновилась.

Автомобиль получил обновленную переднюю часть, в которой основной акцент сделан на новые светодиодные противотуманные фары, эксклюзивные 18-дюймовые легкосплавные колеса и более широкую цветовую палитру с возможностью двухцветного окраса с черной крышей.

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Автомобиль оснащен неэлектрифицированным бензиновым двигателем объемом 2,5 л.с. (181 л.с.) и вариатором. Привод доступен как передний, так и полный, в зависимости от версии.

Пластиковая облицовка имеет темную отделку, сочетающуюся с затемненными зеркалами, дверными ручками и рейлингами на крыше. N-Trek также имеет затемненную решетку радиатора вместо хромированной, как в других комплектациях.

Надежный мотор, жизнестойкая подвеска, нержавеющий кузов – кроссовер с АКП за 1,2 млн

Помимо авантюрного «макияжа» дизайнеры Nissan добавили новые оттенки в цветовую палитру: Gun Metallic, Champagne Silver, Ivory Pearl, Diamond Black и Ceramic Grey, некоторые из них доступны с черной крышей.

Версия N-Trek базируется на средней комплектации ST-L и оснащена множеством функций, включая два 12,3-дюймовых экрана, 10,8-дюймовый проекционный дисплей и пакет безопасности ProPilot.

Цены в Австралии начинаются от 47 290 австралийских долларов (2,8 млн рублей) за пятиместную версию 2WD и от 50 390 австралийских долларов (3, 03 млн рублей) за семиместное исполнение с полным приводом.

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Источник: Сarscoops

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
04.04.2024
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум

-3