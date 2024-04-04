Nissan X-Trail получил суровую версию N-Trek с авантюрным «макияжем»
Версия Nissan X-Trail N-Trek разработана специально для Австралии и отличается более суровой эстетикой. Вернувшись в модельный ряд после пятилетнего отсутствия, эта версия существенно обновилась.
Автомобиль получил обновленную переднюю часть, в которой основной акцент сделан на новые светодиодные противотуманные фары, эксклюзивные 18-дюймовые легкосплавные колеса и более широкую цветовую палитру с возможностью двухцветного окраса с черной крышей.
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Автомобиль оснащен неэлектрифицированным бензиновым двигателем объемом 2,5 л.с. (181 л.с.) и вариатором. Привод доступен как передний, так и полный, в зависимости от версии.
Пластиковая облицовка имеет темную отделку, сочетающуюся с затемненными зеркалами, дверными ручками и рейлингами на крыше. N-Trek также имеет затемненную решетку радиатора вместо хромированной, как в других комплектациях.
Помимо авантюрного «макияжа» дизайнеры Nissan добавили новые оттенки в цветовую палитру: Gun Metallic, Champagne Silver, Ivory Pearl, Diamond Black и Ceramic Grey, некоторые из них доступны с черной крышей.
Версия N-Trek базируется на средней комплектации ST-L и оснащена множеством функций, включая два 12,3-дюймовых экрана, 10,8-дюймовый проекционный дисплей и пакет безопасности ProPilot.
Цены в Австралии начинаются от 47 290 австралийских долларов (2,8 млн рублей) за пятиместную версию 2WD и от 50 390 австралийских долларов (3, 03 млн рублей) за семиместное исполнение с полным приводом.
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Источник: Сarscoops
Отзывы о Nissan X-Trail (18)
Рестайлинг
Нету
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум