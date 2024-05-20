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Эксперт рассказал, почему дилеры вынуждены давать дисконт на автомобили

Кирилл Ларин: Распродажа машин сильно вредит брендам, дилерам и клиентам

О сложностях в бизнесе автоконцернов и дилеров рассказал гендиректор IT-платформы для продажи авто в кредит «еКредит» Кирилл Ларин.

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Из-за увеличения ключевой ставки ЦБ значительно выросла стоимость субсидирования для автопроизводителей. Ранее, при низкой ставке, затраты были относительно небольшими, но теперь сумма субсидий достигает около 100 млрд рублей в год. Эти гигантские деньги автопроизводители должны направлять в банки для получения субсидированной ставки.

Однако автоконцерны вынуждены поддерживать рынок, так как без этого продажи могут встать. Но, как видим, экономика больше не оправдывает прежние подходы, что требует изменений. Затраты на субсидирование растут, а доля кредитных продаж снижается.

7 гениальных решений, которые пригодились бы в каждой машине

В конце 2023 года автопроизводители завезли много автомобилей и попросили дилеров выкупить их для выполнения годового плана. В результате дилеры встретили новый год с большими складами автомобилей. В 2024 году добавились новые партии, которые тоже нужно продавать, это при том, что старые еще не распроданы, что создало сложную ситуацию на рынке. Кому-то повезло, и у них скопились лишь десятки автомобилей, а у кого-то это тысячи автомобилей.

Поэтому сейчас от «старых» машин дилеры пытаются избавиться.

«Слив машин очень сильно вредит долгосрочно и брендам, и дилерам, и клиентам», - отмечает Ларин.

А клиенты привыкли и ожидают больших скидок и выгодных предложений, что еще больше усложняет ситуацию.

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Источник: «Коммерсант»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
20.05.2024
Фото:Depositphotos
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