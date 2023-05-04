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Названа проблема электросамокатов, о которой мало кто задумывается

Привычные нам электросамокаты, которых в стране уже миллионы, опасны не только на дороге. Печальная статистика говорит о том, что подвоха от этой техники можно ждать и дома.

За РулемВот что надо делать при ДТП с электросамокатом

Сезон электросамокатов 2023 года начался с печальных новостей. Житель Нижнего Новгорода заряжал электросамокат у себя дома. В процессе зарядки аккумулятор загорелся, мужчина решил его потушить водой – в результате произошел взрыв и крупный пожар. Владелец самоката впоследствии скончался в больнице.

В Москве на лестничной клетке вспыхнул электросамокат, пожилая женщина в итоге попала в больницу из-за отравления продуктами горения.

В хостеле в подмосковных Химках взорвался электросамокат, в результате возник крупный пожар. Жертв удалось избежать.

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Электросамокат не такое безобидное устройство, каким он может показаться. Аккумулятор электросамоката подвергается постоянным ударным нагрузкам, в связи с чем иногда получает микроповреждения, которые могут привести к сильному пожару.

Как тушить аккумуляторы подобных устройств? Как правильно заряжать?

Есть простые правила:

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  •  Заряжайте такие устройства там, где нечему гореть, – на пустой лестничной клетке, в пустом гараже или вообще на улице, если позволяют погодные условия.
  •  Никогда не оставляйте дома электросамокат на зарядке без присмотра.
  •  Никогда не оставляйте электросамокат заряжаться на ночь, когда вы спите.
  •  Обязательно поставьте пожарную сигнализацию, если вы заряжаете электросамокат в квартире. Если электросамокат взорвется и начнется пожар – МЧС получит сигнал автоматически.
  • Никогда не тушите горящий аккумулятор водой или углекислотным огнетушителем – произойдет мощный взрыв. Мужчина в Нижнем Новгороде этого правила не знал.
  •  Горение литиевого аккумулятора происходит при температуре около 1000 °C, поэтому, если он загорелся, ни в коем случае не касайтесь очага возгорания и не подходите к нему близко.
  •  При горении выделяется большое количество ядовитых газов, поэтому если аккумулятор уже начал гореть, то надо срочно покинуть помещение. У вас на это есть всего лишь одна минута!

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Стратегия тушения таких мощных аккумуляторов простая: на начальных стадиях пожара засыпать горящий аккумулятор песком, чтобы дать догореть батарейке и не дать пламени перекинуться на соседние предметы. Поэтому всем владельцам электросамокатов, которые заряжают их внутри квартиры, я рекомендую иметь песок в достаточном количестве и в шаговой доступности – как бы нелепо это ни звучало применительно к квартирам.

Засыпав горящий аккумулятор, необходимо немедленно покинуть помещение, чтобы не отравиться продуктами горения. Также с определенными ограничениями на начальных стадиях пожара подойдет специальный порошковый огнетушитель класса D, но не надо на него надеяться – температура горения аккумулятора слишком велика, а еще во время тушения можно потерять сознание от продуктов горения в процессе тушения.

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Всё сказанное относится к сигвеям, моноколесам, электроскутерам, электромотоциклам и прочей технике на литиевых аккумуляторах.

* * *

Электросамокаты – вовсе не безобидные игрушки. Помните, что энергонакопители современных электрических устройств аккумулируют в себе большое количество энергии, они пожароопасны, взрывоопасны и не могут быть потушены традиционными средствами, например водой. В случае если что-то пойдёт не так, у вас будет только минута, чтобы предпринять противопожарные меры и покинуть помещение.

Предупрежден – значит вооружен!

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За РулемПетр Шкуматов
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