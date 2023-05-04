Названа проблема электросамокатов, о которой мало кто задумывается

Привычные нам электросамокаты, которых в стране уже миллионы, опасны не только на дороге. Печальная статистика говорит о том, что подвоха от этой техники можно ждать и дома.

Сезон электросамокатов 2023 года начался с печальных новостей. Житель Нижнего Новгорода заряжал электросамокат у себя дома. В процессе зарядки аккумулятор загорелся, мужчина решил его потушить водой – в результате произошел взрыв и крупный пожар. Владелец самоката впоследствии скончался в больнице.

В Москве на лестничной клетке вспыхнул электросамокат, пожилая женщина в итоге попала в больницу из-за отравления продуктами горения.

В хостеле в подмосковных Химках взорвался электросамокат, в результате возник крупный пожар. Жертв удалось избежать.

Электросамокат не такое безобидное устройство, каким он может показаться. Аккумулятор электросамоката подвергается постоянным ударным нагрузкам, в связи с чем иногда получает микроповреждения, которые могут привести к сильному пожару.

Как тушить аккумуляторы подобных устройств? Как правильно заряжать?

Есть простые правила:

Заряжайте такие устройства там, где нечему гореть, – на пустой лестничной клетке, в пустом гараже или вообще на улице, если позволяют погодные условия.

Никогда не оставляйте дома электросамокат на зарядке без присмотра.

Никогда не оставляйте электросамокат заряжаться на ночь, когда вы спите.

Обязательно поставьте пожарную сигнализацию, если вы заряжаете электросамокат в квартире. Если электросамокат взорвется и начнется пожар – МЧС получит сигнал автоматически.

Никогда не тушите горящий аккумулятор водой или углекислотным огнетушителем – произойдет мощный взрыв. Мужчина в Нижнем Новгороде этого правила не знал.

Горение литиевого аккумулятора происходит при температуре около 1000 °C, поэтому, если он загорелся, ни в коем случае не касайтесь очага возгорания и не подходите к нему близко.

При горении выделяется большое количество ядовитых газов, поэтому если аккумулятор уже начал гореть, то надо срочно покинуть помещение. У вас на это есть всего лишь одна минута!

Стратегия тушения таких мощных аккумуляторов простая: на начальных стадиях пожара засыпать горящий аккумулятор песком, чтобы дать догореть батарейке и не дать пламени перекинуться на соседние предметы . Поэтому всем владельцам электросамокатов, которые заряжают их внутри квартиры, я рекомендую иметь песок в достаточном количестве и в шаговой доступности – как бы нелепо это ни звучало применительно к квартирам.

Засыпав горящий аккумулятор, необходимо немедленно покинуть помещение, чтобы не отравиться продуктами горения. Также с определенными ограничениями на начальных стадиях пожара подойдет специальный порошковый огнетушитель класса D , но не надо на него надеяться – температура горения аккумулятора слишком велика, а еще во время тушения можно потерять сознание от продуктов горения в процессе тушения.

Всё сказанное относится к сигвеям, моноколесам, электроскутерам, электромотоциклам и прочей технике на литиевых аккумуляторах.

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Электросамокаты – вовсе не безобидные игрушки. Помните, что энергонакопители современных электрических устройств аккумулируют в себе большое количество энергии, они пожароопасны, взрывоопасны и не могут быть потушены традиционными средствами, например водой. В случае если что-то пойдёт не так, у вас будет только минута, чтобы предпринять противопожарные меры и покинуть помещение.

Предупрежден – значит вооружен!

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