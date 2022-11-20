Эту ошибку совершают водители, у которых разрядилась АКБ

Некоторые автовладельцы приносят батарею в квартиру и подключают к зарядному устройству от бытовой розетки. Можно ли так делать? Нет. И вот почему.

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Причина 1. Батарея может закипеть

К клеммам аккумулятора подключают зарядник, который регулирует подачу тока. Но если АКБ старая, то процесс зарядки может протекать с перебоями.

Зарядное устройство может давать слишком высокий ток. В результате не вся энергия уходит в заряд батареи. Возникает реакция электролиза воды. Электролит выделяет пузырьки водорода и кислорода, которые накапливаются внутри корпуса. В этом случае говорят, что аккумулятор закипел. Чтобы такого не происходило, зарядный ток нужно снизить.

Причина 2. Возгорание от искры

Со временем аккумулятор выходит из строя. В нем происходят химические реакции, которые образуют осадок на клеммах. Выделяющийся водород, смешиваясь с воздухом, образует гремучий газ. Небольшая искра — и у вас нет ни аккумулятора, ни квартиры.

Причина 3. Пожароопасность самого аккумулятора

Когда гремучий газ выделяется из батареи прямо в квартире, автовладелец может беззаботно расхаживать вокруг с сигаретой. Взорваться может газ как в помещении, так и внутри заряжающегося агрегата. Серная кислота разлетится повсюду.

Спровоцировать взрыв может перемещение аккумулятора при зарядке и статическое напряжение от рук.

Поэтому если на аккумуляторе сильный оксидный налет, лучше купите новый, чтобы не рисковать. А зарядку проводите в гараже. Причем, огнетушитель должен быть всегда наготове. И конечно, не оставляйте зарядку на ночь, без присмотра.