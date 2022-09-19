Заряженность АКБ можно оценить с помощью недорогого прибора при выключенном двигателе. Как это сделать — рассказал эксперт «За рулем».

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

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— Можно ли оценить заряженность аккумуляторной батареи, не пользуясь нагрузочной вилкой?

— Косвенно можно — измерив мультиметром напряжение на клеммах батареи при выключенном моторе. Если АКБ полностью заряжена, оно должно составлять 12,6–12,7 В.

Замер надо проводить спустя несколько часов после остановки двигателя — в противном случае показания могут оказаться завышенными. Напряжение на уровне 12,3 В говорит о недозаряженности АКБ .

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Есть смысл убедиться в исправности цепи заряда, померив напряжение при работающем двигателе, — должно быть около 14,0–14,4 В. Если оно ниже, возможно, причина в генераторе или в плохих контактах.

Измерять напряжение позволяет практически любой прибор, у которого есть шкала или цифровой индикатор. Пробники с лампочками — не в счет: они умеют работать только в режиме «Да/Нет» (подскажут, есть какое-то напряжение или вообще ничего нет).

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