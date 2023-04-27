Электросамокаты придется ставить на учет
Депутаты Госдумы России разработали поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации», предусматривающие обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ) и получение на них регистрационных номеров. К ним относятся электросамокаты, гироскутеры, электроскейтборды, моноколеса и сегвеи.
Предполагается, что поставить СИМ на учет его владелец сможет дистанционно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
После регистрации СИМ присваивается государственный регистрационный номер, владелец СИМ обязан разместить на СИМ государственный регистрационный знак, соответствующий действующим стандартам. Если конструкция СИМ не позволяет этого сделать, то эксплуатация такого СИМ на дорогах общего пользования, пешеходных зонах не допускается», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Регистрация СИМ позволит идентифицировать его владельца и привлечь к ответственности в случае нарушения ПДД.
Следующим шагом в отношении СИМ станет полис ОСАГО?
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Источник: Известия
Фото: Unsplash
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