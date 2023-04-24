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Нужны права на авто? Придется выучить ПДД для электросамокатов

В теоретическую часть экзаменов внесены изменения.

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Для получения водительских прав на управление всеми категориями транспортных средств теперь придется учить не только ПДД для автомобилей, но и правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующие изменения в теоретическую часть внесло МВД.

Корректировка вопросов в экзаменационных билетах связана с изменениями в Правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта текущего года. Напомним, что с марта СИМ приравнены к транспортному средству и на них распространяются ПДД.

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Кроме вопросов, связанных с электросамокатами, в билеты также добавлены вопросы по времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца»), применении дополнительной секции под светофором с изображением силуэта пешехода бело-лунного цвета, зоны действия знака 3.27 («Остановка запрещена») в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки.

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Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва»

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