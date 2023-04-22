Топ-6 самых надежных седанов в мире: лидер не удивил
Американское издание Slash Gear провело опрос, чтобы выяснить, какие бренды делают самые надежные седаны.
Верхняя строчка рейтинга мало кого удивила – лидером оказалась Toyota, за которую отдали свои голоса 37,95 процента респондентов. А наиболее надежными моделями признаны Corolla и Camry.
Вторую строчку заняла Honda, набравшая 25,08 процента голосов. Пользователи выделили Accord и Civic как самые надежные модели этой марки.
На третьем месте – Nissan, за него проголосовали 14,19 процента опрошенных. Четвертым стал Mercedes-Benz с 11,39 процентами голосов автолюбителей. Пятую строчку занял Hyundai, набравший 7,1 процента голосов. Замкнула рейтинг Mazda с 4,29 процента.
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Источник: Slash Gear
Фото: depositphotos.com
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