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Топ-6 самых надежных седанов в мире: лидер не удивил

И ожидаемо – наверху рейтинга представители Страны восходящего солнца.

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Американское издание Slash Gear провело опрос, чтобы выяснить, какие бренды делают самые надежные седаны.

Верхняя строчка рейтинга мало кого удивила – лидером оказалась Toyota, за которую отдали свои голоса 37,95 процента респондентов. А наиболее надежными моделями признаны Corolla и Camry.

Вторую строчку заняла Honda, набравшая 25,08 процента голосов. Пользователи выделили Accord и Civic как самые надежные модели этой марки.

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На третьем месте – Nissan, за него проголосовали 14,19 процента опрошенных. Четвертым стал Mercedes-Benz с 11,39 процентами голосов автолюбителей. Пятую строчку занял Hyundai, набравший 7,1 процента голосов. Замкнула рейтинг Mazda с 4,29 процента.

Источник: Slash Gear

Фото: depositphotos.com

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